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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Оголошення вироку Януковичу: у залі суду з'явилися невідомі молодики

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      24 січня Оболонський суд Києва повинен винести вирок екс-президенту Віктору Януковичу, якго підозрююють у держзраді. Поліція поросила для адвокатів посилений захист, тому під судом чергує Нацгвардія.

      Про це у прямому ефірі сказав журналіст 24 канал

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      Самі ж правозахисники напередодні погрожували, що не прийдуть на засідання суду, бо не отримали повістки.

      Проте вони прийшли і з собою вони принесли великий плакат, на якому написано "Вони здали Крим". На ньому зображенні Олександр Турчинов, Сергій Пашинський, Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк – тих, які нібито здали Крим.

      молодики Чнукович вирок Януковичу
      Невідомі молодики на засіданні суду

      Також на суді присутні незрозумілі чоловіки, які приїхали разом з поліцією. Вони сіли в залі засідань та називають себе просто небайдужими громадянами. Проте на запитання журналістів, за що судять президента-втікача Віктора Януковича, вони відповісти не можуть.

      Нагадаємо, Віктор Янукович повинен був сказати останнє слово перед вироком 19 листопада, проте на відеозв'язок з судом так і не вийшов через нібито тяжку травму хребта та коліна, яку отримав під час гри в теніс. Документ, який це засвідчує адвокат президента-втікача Олександр Горошинський надав Оболонському суду. Відтак, суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня. Але і 5 грудня Янукович змовчав.

      Які злочини закидають Віктору Януковичу?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Відтак, його звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України; державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

      У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Теги: Новини України Віктор Янукович Україна – Росія Судді
      Джерело: 24 Канал
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