Оглашение приговора Януковичу: в зале суда появились неизвестные молодые люди

24 января Оболонский суд Киева должен вынести приговор экс-президенту Виктору Януковичу, которого подозревают в госизмене. Полиция попросила для адвокатов усиленную защиту, поэтому под судом дежурит Нацгвардия.

Об этом в прямом эфире сказал журналист 24 канала.

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Сами же правозащитники накануне угрожали, что не придут на заседание суда, потому что не получили повестки.

Однако они пришли и с собой они принесли большой плакат, на котором написано "Они сдали Крым". На нем изображении Александр Турчинов, Сергей Пашинский, Олег Тягнибок и Арсений Яценюк – тех, которые якобы сдали Крым.



Неизвестные молодые на заседании суда

Также на суде присутствовали непонятные мужчины, приехавшие вместе с полицией. Они сели в зале заседаний и называют себя просто неравнодушными гражданами. Однако на вопрос журналистов, за что судят президента-беглеца Виктора Януковича, они ответить не могут.

Напомним, Виктор Янукович должен был сказать последнее слово перед приговором 19 ноября, однако на видеосвязь с судом так и не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Документ, который это удостоверяет адвокат президента беглого Александр Горошинский предоставил Оболонскому суду. Следовательно, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Но и 5 декабря Янукович промолчал.

В каких преступлениях обвиняют Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



Следовательно, его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.



В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.