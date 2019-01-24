Оглашение приговора Януковичу по делу о госизмене: онлайн-трансляция

В четверг, 24 января, в Оболонском районном суде Киева началось заседание, в ходе которого должны объявить приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Напомним, после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

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Следовательно, его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

Оглашение приговора Януковичу: онлайн-трансляция