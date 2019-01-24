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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Суд вважає Януковича винним у заклику до Путіна ввести в Україну війська

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      Суд визнав Януковича винним у заклику до Путіна ввести в Україну війська
      Суд визнав Януковича винним у заклику до Путіна ввести в Україну війська / 24 канал

      У четвер, 24 січня, Оболонський райсуд Києва під час озвучення мотивувальної частини вироку заявив, що вважає колишнього президента України Віктора Януковича винним у тому, що він звертався президента Росії Володимира Путіна із закликом ввести війська в Україну.

      Про це під час оголошення вироку заявив суддя Владислав Дев'ятко. Він зачитав, що 1 березня 2014 року Янукович на території Росії навмисне і для сприяння порушенню суверенітету України, а також для легітимації російської агресії, склав і скерував звернення до Путіна з проханням ввести Збройні сили Росії.

      Читайте також: Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"

      Також Янукович 1 березня 2014 року сприяв у веденні агресивної війни проти України,
      – оголосив суддя Дев'ятко.

      У тексті вироку також вказано, що Януковича оголошували в розшук. Суд на першому ж засіданні дав екс-президентові можливість захищатися через відеозв'язок, проте Янукович цим не скористався.

      Зазначимо, що 24 січня в Оболонському районному суді Києва триває засідання, під час якого мають оголосити вирок Януковичу у справі про державну зраду. Журналісти ведуть онлайн-трансляцію із зали суду.

      Дивіться біографію Віктора Януковича у відео: 

      Нагадаємо, після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив Путіна застосувати російські війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року. У березні 2018 року було опубліковано повний текст звернення Януковича до Путіна.

      У яких ще злочинах звинувачують Віктора Януковича? Його звинувачують у пособництві в умисних діях, вчинених задля зміни меж території та державного кордону України; державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

      У 2018 році прокурори попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці. Якщо екс-президента визнають винним, то засудять тільки заочно, адже він перебуває за межами України. Посадити Януковича до в’язниці зможуть лише тоді, коли і якщо він повернеться в Україну.

      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Віктор Янукович Кримінальні новини Судді Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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