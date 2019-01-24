Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"

У четвер вранці, 24 січня, в Оболонському районному суді Києва почнуть оголошувати вирок обвинуваченому у державній зраді колишньому президенту України Віктору Януковичу. Чим запам’ятався українцям "легітимний" та яким був його шлях у житті та політиці – читайте у матеріалі 24 каналу.

Кар’єра Януковича почалася у бурхливих 90-их

Саме в той час у життя Януковича з’явився український олігарх Рінат Ахметов. Вони разом налагоджували бізнес на відродженні донбаських шахт. Ахметов став головним бізнесменом регіону, а Янукович – головним політиком. Так, Ахметов нажив свої статки під час 1990-х, коли тіньові та неконкурентні схеми приватизації державних активів були нормою після розпаду Радянського Союзу.

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За сприяння Ахметова та місцевих еліт, влітку 1996 року року Янукович став заступником, а через рік – головою Донецької області. А в 1999 році він очолював одночасно і обласну раду, і облдержадміністрацію, при тому, що це суперечило законодавству.



Янукович та Ахметов

Судимості Януковича

У 2002 році тодішній Президент України Леонід Кучма призначив Януковича головним у Донецькій області, а потім і прем’єром. Хоча президентські повноваження Кучми закінчувалися у 2004 році, він прагнув надалі мати вплив на те, що відбувається в країні. Для цього треба було підготувати керованого кандидата у президенти на наступні вибори. Саме Янукович став таким кандидатом: він не надто розбирався у політиці і здавався контрольованим.

Згодом стали відомі скандальні факти біографії Януковича, а саме його судимості. У своїй автобіографії, яку Янукович подавав для призначення на посаду прем’єра, він вказав, що у віці 17 років був засуджений за пограбування та відправлений у виправну колонію. Януковичу пощастило і його звільнили умовно достроково у зв’язку з амністією до річниці жовтневого перевороту. Згодом у ЗМІ з’явилася версія, що Янукович начебто був членом банди, яка зривала з голів людей хутряні шапки, поки ті були зайняті своїми справами у громадських вбиральнях.

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Вже через два роки Януковича засудила вдруге – за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Так, він мав би відсидіти у в’язниці загалом 6 років, але Янукович знову дивом опиняється на волі достроково, відсидівши лише третину терміну.

Влітку 2004 року, коли Янукович вирішив йти в президенти, він подав до Центрвиборчкому іншу автобіографію, яка не містила жодної згадки про судимості. Тоді у прес-службі Януковича переконували, що обидві його судимості були скасовані рішенням суду.

У мас-медіа заявляли про існуванні ще й третьої кримінальної справи проти Януковича – нібито про його участь у зґвалтуванні. Проте ця інформація так і не була підтверджена.

Янукович іде у президенти: отруєння Ющенка та "яєчна атака"

Головним конкурентом Януковича під час президентської кампанії 2004 року був Віктор Ющенко. Щоб здобути перемогу в цій гонці, Янукович використовував усе, що міг. Так, на початку вересня 2004 року Ющенка отруїли небезпечною речовиною діоксином, від чого можна було померти. На думку Ющенка, його отруїли на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка під час вечері. Ця справа досі не розкрита, а у ЗМІ заявляють про спробу Януковича вбити Ющенка, таким чином усунувши опонента з президентської гонки.



Ющенко до та після отруєння

Через кілька тижнів "замах" скоїли і на Януковича, щоправда з цього інциденту ще довго сміялися і пам’ятають до сьогодні. Так, політик вирушив у Івано-Франківськ, щоб поговорити зі студентами, проте щойно Янукович вийшов з автобуса, як почав падати. Всі злякалися за його здоров'я, проте, як виявилося, даремно. Винуватцем раптового падіння Януковича стало звичайне куряче яйце, яке кинув студент Дмитро Романюк. Януковича відвезли в лікарню, а його соратники переконували всіх, що у чоловіка летіли ще й набагато важчі предмети. Втім, падіння політика зафіксували на відео, тож ідея не спрацювала.

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Дивіться відео, як у Януковича кинули яйцем:

Щодо самих виборів, то у першому турі Янукович набрав 39,26% голосів, посівши 2-е місце серед кандидатів та поступившись Ющенку. У другому турі, відповідно до офіційної заяви ЦВК, Янукович здобув перемогу, отримавши 49,46% голосів.

Помаранчева революція

Після оголошення про перемогу Януковича, у Києві на Майдані Незалежності та інших великих містах спалахнули масові протести на підтримку Ющенка. Вони обвинуватили владу в масовій фальсифікації виборів. Згодом ці події отримали назву Помаранчева революція – на честь партійних кольорів Ющенка.

У період помаранчевих протестів Янукович став справжнім посміховиськом "завдяки" власній дружині Людмилі. Коли в Донецьку зібрали мітинг Партії регіонів, Людмила виступала зі сцени зі скандальними заявами про те, що Помаранчеву революцію нібито організували США, а активістів частують наркотиками в мандаринах.

Після тривалих протестів, Верховний Суд, розглянувши представлені докази, визнав, що встановити достовірні результати голосування неможливо. Тож у грудні 2004 року відбулося переголосування другого туру, у якому Янукович програв, набравши 44,2%.

Дивіться відео виступу дружини Януковича у період Помаранчевої революції:

Янукович бере реванш

Після поразки на виборах Януковичу вдалося зайняти прем’єрське крісло, проте президентські амбіції його так і не покинули. У 2010 році політик взяв реванш і таки став президентом без зайвих труднощів. Адже тодішні рейтинги Ющенка падали разом із розчаруванням українців від помаранчевих лідерів. А головний опонент Януковича – Юлія Тимошенко – незабаром опинилася у в'язниці. Вона одноосібно підписала невигідні для України "Газові угоди" з Путіним, і в 2011 році суд визнав її винною у кримінальній справі, давши 7 років ув’язнення.

Здобувши владу, перший рік на посту Янукович почав із формування жорсткої владної вертикалі. Змінивши конституцію, сконцентрував владу у своїх руках. Під нього переформатували парламент. На ключові державні посади призначили переважно вихідців з Донбасу. Країну наскрізь пронизала корупція, нитки якої з усіх сфер тягнулися в адміністрацію глави держави.

Згодом в обмін на знижку за газ Янукович підписав з Кремлем сумнозвісні Харківські угоди. Це контракт, який продовжував перебування російського флоту у Криму на 25 років. Ці угоди стали знаковим кроком до майбутньої анексії Криму.

Спалах Революції гідності

Невдоволення українців зростало. Останньою краплею стала відмова від європейської інтеграції. Люди вдруге через Януковича вийшли з протестами на Майдан Незалежності. Спершу протести отримали назву Євромайдан, а згодом – Революція Гідності. На початку мирних демонстрацій їх активними учасниками були студенти, яких за наказом влади вночі з кийками розігнали силовики. Після цього протести розгорілися ще дужче. І Янукович попросив Путіна застосувати російські війська для "відновлення законності" в Україні. Так, у Києві кілька днів тривали розстріли мирних протестувальників, загинули понад 100 людей, яких назвали Небесною Сотнею.

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Януковичу з награбованим вдалося втекти з України до Росії: відповідні кадри навіть зафіксовані на ганебному відео. Режим Януковича залишив Україні жахливий спадок: анексію Криму та війну на Донбасі.

Дивіться відео втечі Януковича з "Межигір'я":