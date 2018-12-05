Принижує гідність, – адвокат пояснив, чому Янукович не виступив з останнім словом на суді

У середу вранці, 5 грудня, розпочалося 89-те засідання суду у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича, на якому останнього, як і напередодні, не було. Цього разу начебто через хворобу.

Адвокат Олександр Байдик заявив, що Янукович хоче повідомити нові обставини справи, передає кореспондентка 24 каналу із судової зали.

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Проте наразі він не може приїхати на судове засідання через стан здоров'я і виступити, бо мовляв захворів на тяжку тривалу хворобу.

У зв'язку із цим сторона захисту просила зупинити розгляд провадження на час лікування Януковича. А допит адвокати пропонували проводити з Ізраїля.

Суддя Дев'ятко клопотання відхилив. Крім того заявив, що право Януковича на останнє слово вважається реалізованим, а він ним не скористався. На це адвокат Байдик відповів, що останнє слово з лікарняного ліжка принижує гідність підзахисного.

Нагадаємо, Віктор Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом 19 листопада він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс. Документ, який це засвідчує адвокат президента-втікача Олександр Горошинський надав Оболонському суду. Так, суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня. Але і 5 грудня Янукович змовчав.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.