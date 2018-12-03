Червногвардієць Янукович: дивні плакати з президентом-утікачем заполонили Маріуполь

У Маріуполі, що на Донеччин, на під’їздах будинків невідомий розвісив плакати з вічно легітимним українським гарантом Віктором Януковичем. На світлинах можна побачити президента-втікача у дещо незвичному вигляді – політика зображено у формі червоногвардійця, також тут видно напис: "Ти заплатив за новими тарифами?"

Згодом з’ясувалося, що агітатор – 70-річний місцевий житель Анатолій Рибалка, передає видання 0629 з посиланням на прес-службу СБУ.

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Як зазначають журналісти, з чоловіком співробітники спецслужби провели профілактичну бесіду та відпустили.



Розклеював плакати з Януковичем у Маріуполі літній місцевий житель

Також у відомстві їм розповіли, що чоловік не виїжджає на окуповану територію та не має жодних контактів з бойовиками.

Сам Анатолій Рибалка переконує, що плакати не виробляв спеціально, а знайшов їх удома.

Також зловмисник під час розмови зі співробітниками СБУ наголошував на своїй патріотичності.



На плакатах Янукович перебуває в образі червоногвардійця, також тут можна побачити напис "Ти заплатив за новими тарифами?"

"Я засуджую агресію Росії проти України та вважаю себе патріотом Батьківщини", – казав він.

Житель Маріуполя розклеював плакати з червоногвардійцем Януковичем: дивіться відео

Нагадаємо, наприкінці листопада на Закарпатті з’явилися провокативні плакати з очільником регіону Геннадієм Москалем, на яких водночас розміщено напис "Подолаємо фашизм разом".