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      Червногвардієць Янукович: дивні плакати з президентом-утікачем заполонили Маріуполь

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      Плакати з Віктором Януковичем у дивному вигляді з'явилися у Маріуполі
      Плакати з Віктором Януковичем у дивному вигляді з'явилися у Маріуполі / Getty Images

      У Маріуполі, що на Донеччин, на під’їздах будинків невідомий розвісив плакати з вічно легітимним українським гарантом Віктором Януковичем. На світлинах можна побачити президента-втікача у дещо незвичному вигляді – політика зображено у формі червоногвардійця, також тут видно напис: "Ти заплатив за новими тарифами?"

      Згодом з’ясувалося, що агітатор – 70-річний місцевий житель Анатолій Рибалка, передає видання 0629 з посиланням на прес-службу СБУ.

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      Як зазначають журналісти, з чоловіком співробітники спецслужби провели профілактичну бесіду та відпустили.

      Рибалка, Маріуполь, Червона Гвардія, червоногвардієць, плакати, Янукович, пропаганда
      Розклеював плакати з Януковичем у Маріуполі літній місцевий житель 

      Також у відомстві їм розповіли, що чоловік не виїжджає на окуповану територію та не має жодних контактів з бойовиками.

      Сам Анатолій Рибалка переконує, що плакати не виробляв спеціально, а знайшов їх удома.

      Також зловмисник під час розмови зі співробітниками СБУ наголошував на своїй патріотичності.

      Рибалка, Маріуполь, Червона Гвардія, червоногвардієць, плакати, Янукович, пропаганда
      На плакатах Янукович перебуває в образі червоногвардійця, також тут можна побачити напис "Ти заплатив за новими тарифами?"

      "Я засуджую агресію Росії проти України та вважаю себе патріотом Батьківщини", – казав він.

      Житель Маріуполя розклеював плакати з червоногвардійцем Януковичем: дивіться відео  

      Нагадаємо, наприкінці листопада на Закарпатті з’явилися провокативні плакати з очільником регіону Геннадієм Москалем, на яких водночас розміщено напис "Подолаємо фашизм разом".

      Теги: Новини України Новини Маріуполя Курйозні новини Віктор Янукович
      Джерело: 24 Канал
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