Красногвардеец Янукович: странные плакаты с президентом-беглецом заполонили Мариуполь

В Мариуполе на Донетчине, на подъездах домов неизвестный развесил плакаты с вечно легитимным украинским гарантом Виктором Януковичем. На фотографиях можно увидеть беглого президента в несколько необычном виде - политик изображен в форме красногвардейца, также видна надпись: "Ты заплатил по новым тарифам?"

Впоследствии выяснилось, что агитатор – 70-летний местный житель Анатолий Рыбак, передает издание 0629 со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Как отмечают журналисты, с мужчиной сотрудники спецслужбы провели профилактическую беседу и отпустили.



Расклеивал плакаты с Януковичем в Мариуполе пожылой местный житель

Также в ведомстве рассказали им, что мужчина не выезжает на оккупированную территорию и не имеет никаких контактов с боевиками.

Сам Анатолий Рыбак убеждает, что плакаты не создавал специально, а нашел их дома.

Также злоумышленник во время разговора с сотрудниками СБУ отмечалсвою патриотичность.



На плакатах Янукович находится в образе красногвардейца, также здесь можно увидеть надпись " Ты заплатил по новым тарифам?"

"Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом Родины", – говорил он.

Житель Мариуполя расклеивал плакаты с красногвардейцем Януковичем: смотрите видео

Напомним, в конце ноября на Закарпатье появились провокационные плакаты с главой региона Геннадием Москалем, на которых одновременно размещена надпись "Победим фашизм вместе".