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      Красногвардеец Янукович: странные плакаты с президентом-беглецом заполонили Мариуполь

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      Плакаты с Виктором Януковичем в странном виде появились в Мариуполе
      Плакаты с Виктором Януковичем в странном виде появились в Мариуполе / Getty Images

      В Мариуполе на Донетчине, на подъездах домов неизвестный развесил плакаты с вечно легитимным украинским гарантом Виктором Януковичем. На фотографиях можно увидеть беглого президента в несколько необычном виде - политик изображен в форме красногвардейца, также видна надпись: "Ты заплатил по новым тарифам?"

      Впоследствии выяснилось, что агитатор – 70-летний местный житель Анатолий Рыбак, передает издание 0629 со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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      Как отмечают журналисты, с мужчиной сотрудники спецслужбы провели профилактическую беседу и отпустили.

      Рибалка, Маріуполь, Червона Гвардія, червоногвардієць, плакати, Янукович, пропаганда
      Расклеивал плакаты с Януковичем в Мариуполе пожылой местный житель

      Также в ведомстве рассказали им, что мужчина не выезжает на оккупированную территорию и не имеет никаких контактов с боевиками.

      Сам Анатолий Рыбак убеждает, что плакаты не создавал специально, а нашел их дома.

      Также злоумышленник во время разговора с сотрудниками СБУ отмечалсвою патриотичность.

      Рибалка, Маріуполь, Червона Гвардія, червоногвардієць, плакати, Янукович, пропаганда
      На плакатах Янукович находится в образе красногвардейца, также здесь можно увидеть надпись " Ты заплатил по новым тарифам?"

      "Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом Родины", – говорил он.

      Житель Мариуполя расклеивал плакаты с красногвардейцем Януковичем: смотрите видео 

      Напомним, в конце ноября на Закарпатье появились провокационные плакаты с главой региона Геннадием Москалем, на которых одновременно размещена надпись "Победим фашизм вместе".

      Теги: Новости Украины Виктор Янукович Курьезные новости Новости Мариуполя
      Источник: 24 Канал
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