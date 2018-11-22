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      На Закарпатье появились новые провокационные билборды с Москалем: фото

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      На Закарпатье появились новые провокационные билборды
      На Закарпатье появились новые провокационные билборды / Фото с Facebook

      В Закарпатской области появились новые провокационные плакаты. На антивенгерских билбордах размещена надпись "Преодолеем фашизм вместе".

      Соответствующие фото обнародовал активист Роман Келемен в Facebook.

      Читайте также: Венгрия до сих пор раздает свои паспорта закарпатцам: Москаль рассказал возмутительные детали

      "На Закарпатье начали размещать билборды председателя Закарпатской ОГА и областного депутата от венгерской партии", – прокомментировал фото Келемен.

      На плакате изображен Геннадий Москаль и ректор Закарпатского венгерского института имени Ракоци в Берегово Илдика Орос. Они держатся за турула, а внизу плаката есть подпись "Преодолеем фашизм вместе".

      Пока не известно, кто расклеил провокационные баннеры.

       

      Напомним, в конце октября на Закарпатье появились более двух десятков билбордов с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона. На них изобразили Василия Брензовича – лидера венгерской партии КМКС, заместителя председателя Закарпатского облсовета Иосифа Борто, и Илдику Орос – ректора венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово.

      В чем суть конфликта между Украиной и Венгрией?
      В сентябре 2018 года стало известно, что на Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта. Появилось видео, как в венгерском консульстве в Берегово местные жители получают гражданство соседнего государства и присягают ему на верность. Это вызвало громкий дипломатический скандал.

      Впоследствии в СМИ появилась информация, что в Берегово украинцам на самом деле не выдавали венгерских паспортов, а на видео зафиксирован лишь один из этапов для получения гражданства Венгрии.

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Геннадий Москаль Венгрия
      Источник: 24 Канал
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