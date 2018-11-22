На Закарпатті з'явилися нові провокаційні білборди з Москалем: фото

У Закарпатській області з'явилися нові провокативні плакати. На антиугорських білбордах розміщено напис "Подолаємо фашизм разом".

Відповідні фото оприлюднив активіст Роман Келемен у Facebook.

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"На Закарпатті почали розміщувати білборди голови Закарпатської ОДА та обласної депутатки від угорської партії", – прокоментував фото Келемен.

На плакаті зображений Геннадій Москаль та ректор Закарпатського угорського інституту імені Ракоці в Берегові Ілдіка Орос. Вони тримаються за турула, а внизу плакату є підпис "Подолаємо фашизм разом".

Наразі не відомо, хто розклеїв провокативні банери.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Закарпатті з'явилися понад два десятки білбордів із надписом "Зупинимо сепаратистів" під фотографіями лідерів угорської нацменшини регіону. На них зобразили Василя Брензовича – лідера угорської партії КМКС, заступника голови Закарпатської облради Йосипа Борто, та Ілдику Орос – ректора угорського інституту ім. Ф.Ракоці в Берегові.

У чому суть конфлікту між Україною та Угорщиною?У вересні 2018 року стало відомо, що на Закарпатті українцям видають угорські паспорти. З'явилось відео, як в угорському консульстві у Берегові місцеві жителі отримують громадянство сусідньої держави та присягають їй на вірність. Це викликало гучний дипломатичний скандал.



Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що у Берегові українцям насправді не видавали угорських паспортів, а на відео зафіксовано лише один із етапів для отримання громадянства Угорщини.