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      Угорщина досі роздає свої паспорти закарпатцям: Москаль розповів обурливі деталі

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      Угорщина продовжує роздавати свої паспорти українцям
      Угорщина продовжує роздавати свої паспорти українцям / Фото з відкритих джерел

      Угорщина продовжує роздавати своє громадянство жителям Закарпаття. Проте, Будапешт переніс видачу паспортів із українського Берегового до угорського міста Кішварда, яке розташоване недалеко від кордону.

      Про це заявив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, передає УНІАН.

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      Нічого не змінилося. Ну, перенесли видачу в сусіднє угорське місто Кішварда. Що змінилося? Люди сіли на електричку, яка йде 7 хвилин, і вони вже у Кішварді, і там приймають (громадянство, – 24 канал),
      – заявив він.

      За словами очільника Закарпаття на економіку регіону це жодним чином не впливає.

      Окрім того, чиновник зауважив, що українці, які отримують угорські паспорти мають різні мотиви.

      "Багато хто бере для того, щоб знайти роботу, другі беруть, щоб отримати пенсію, треті – щоб возз'єднатися з родичами. Немає таких, щоб всі брали через патріотизм, любов, у кожної людини є свої причини. Угорщина не може прийняти таку кількість людей, і вона все робить, щоб ці люди залишилися на території Закарпаття, допомагає їм", – додав Москаль.

      Нагадаємо, між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, на якому знято, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві жителі отримують громадянство Угорщини та присягають їй на вірність.

      4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Закарпаття Геннадій Москаль Угорщина Скандал з угорськими паспортами
      Джерело: 24 Канал
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