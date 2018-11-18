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      Янукович попал в больницу: что об этом известно

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      Виктор Янукович попал в больницу в России
      Виктор Янукович попал в больницу в России / Коллаж 24 Канала

      18 ноября росСМИ сообщили, что бывшего президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в Москве с серьезной травмой.

      Что известно о состоянии Януковича?

      Как пишет российское издание "Комсомольская правда", президента-беглеца Виктора Януковича госпитализировали в Московскую клинику имени Склифосовского.

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      Представители заведения сообщили, что Януковича доставили в клинику еще в пятницу, 16 ноября, в неподвижном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена.

      РосСМИ пишут, что президент-беглец травмировался во время игры в теннис на известном теннисном корте в Подмосковье, откуда его и госпитализировали.

      В больнице также отметили, что Януковича доставили в учреждение в сопровождении нескольких неизвестных лиц.

      В блоке клиники, где ему оказывали помощь, на время ограничили доступ для посетителей. А потом его положили в реанимацию, но вскоре увезли в частную клинику.

      "РИА Новости" пишут, что информацию о госпитализации Януковича им подтвердили в справочной службе больницы имени Склифософского.

      Поступил в пятницу, ему была оказана медицинская помощь, отпущен в тот же день,
      – заверили в клинике.

      Янукович не выступит в суде

      В понедельник, 19 ноября, Виктор Янукович должен был выступить с речью последнего слова в Оболонском райсуде Киева по делу по подозрению его в государственной измене.

      Адвокат президента-беглеца Александр Горошинский сообщил журналистам, что из-за полученной травмы его клиент не сможет участвовать в судебном заседании даже в режиме видеоконференции.

      Я был в Москве в пятницу. Поехал обсудить вопрос его (Януковича) участия в видеоконференции (во время которой экс-президент должен был сказать последнее слово). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться,
      – сказал адвокат.

      По его данным, на 18 ноября Янукович все еще находится в больнице.

      По словам защитника, экс-гарант пробудет в больнице не менее 3 недель, так как понесенные травмы "достаточно серьезные".

      "Он не имеет возможности двигаться, у него лангетки (гипсовая повязка). Как говорят врачи, это тяжелая травма, он по меньшей мере 21 день будет (на больничной койке). Соответствующие документы мы предоставим суду", – добавил Горошинский.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в Россию во время событий на Майдане в феврале 2014 года Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Кроме государственной измены, экс-президента подозревают в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и в сообщничестве в ведении агрессивной войны.

      В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили для Януковича 15 лет тюрьмы.

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Виктор Янукович Москва
      Источник: 24 канал
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