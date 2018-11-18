В клинике имени Склифосовского в Москве подтвердили, что экс-президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на справочную медучреждения.

24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что в клинике имени Склифосовского в Москве заметили мужчину, похожего на Виктора Януковича. У него заподозрили серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

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Отметим, что Янукович был госпитализирован еще в пятницу, 16 ноября, однако его выписали в тот же день. А о происшествии стало известно только 18 ноября.

Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана медицинская помощь, отпущен в тот же день,

– заявили в справочной клиники Склифосовского.

К слову, в понедельник, 19 ноября, Виктор Янукович должен был выступить с речью последнего слова в Оболонском райсуде Киева в деле по подозрению в государственной измене.