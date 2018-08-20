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Почему Януковича нельзя осудить пожизненно

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Прокуроры просят для Януковича 15 лет
Прокуроры просят для Януковича 15 лет / Фото из открытых источников

Скорее всего, Виктора Януковича осудят на 15 лет по нескольким статьям. Пожизненного срока не будет по правовым причинам.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Как замечает эксперт, украинское правосудие очень отличается, например, от американского. В частности, экс-политтехнолога Януковича Пола Манафорта, которого в США обвиняют в уклонении от уплаты налогов, просят осудить на 350 лет по совокупности статей. По словам Вигиринского, статья 111, которую инкриминируют Януковичу – государственная измена – предусматривает максимум 15 лет заключения.

Еще одна статья 110 – посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины – предусматривает от 10-15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Но Януковича обвиняют в соучастии, он не организатор и исполнитель. Исполнитель – Российская Федерация. Нельзя говорить, что Янукович захватил Крым и посягал на территориальную целостность на востоке государства. К этому привели его действия. В частности, известное письмо к Путину, где он просит ввести войска в Украину. У сообщника степень участия в преступлении меньше. Соответственно, меньше наказание,
– заметил Андрей Вигиринский.

Поэтому, считает политолог, Януковича осудят максимум на 15 лет. Смягчающих обстоятельств – раскаяния, содействия расследованию – в этом производстве нет. И главным доказательством его вины – госизмены – является письмо к Путину, которое в 2014 году в ООН продемонстрировал тогдашний представитель России Чуркин. По словам Вигиринского, глава государства не имеет таких полномочий – просить у руководства другой страны о военном вмешательстве чужих вооруженных сил на территории суверенной страны. К тому же, на тот момент Янукович самоустранился от выполнения своих обязанностей.

Напомним, 16 августа в Оболонском районном суде Киева состоялось заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Во время него прокуроры Главной военной прокуратуры объявили свой приговор: они просят для "легитимного" 15 лет тюрьмы. Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович ГПУ
Источник: 24 канал
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