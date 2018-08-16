Адвокаты Януковича устроили драку с полицией в киевском суде

Правозащитники бывшего президента Украины Виктора Януковича устроили драку с полицейскими в помещении Оболонского суда Киева. Причиной конфликта стало то, что адвокатов не допускали на заседание.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Интересы Януковича доверили представлять государственном защитнику, однако адвокаты Януковича выступили против его участия в процессе. Они пообещали подать жалобу на действия полицейских, после чего их все-таки пропустили в зал.

Адвокат Рябовол не имеет права принимать участие в этом заседании. Я заявляю, что Генпрокуратуре и суду не удастся ввести в данный процесс адвоката, который будет работать не в интересах клиента,

– подчеркнул один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк.

Янукович в очередной раз подал заявление об отказе от бесплатного государственного адвоката Юрия Рябовола, сам Рябовол это заявление поддержал, поскольку, по его словам, дело "не соответствует нормам закона". Но суд отказал в удовлетворении заявления. Судья заявил, что адвокаты Януковича в этом процессе допускали многочисленные нарушения и злоупотребляли правом на защиту.

Суд после этого объявил перерыв на 15 минут и попросил правоохранителей обеспечить порядок в судебном заседании.

Во время перерыва в коридоре суда случилась потасовка между мужчиной, который представился "начальником Оболонской полиции" и Сердюком.

Сердюк сказал, что к нему применили силу и помяли, порвали ему документы.

В свою очередь, прокуроры по делу, назвали события на заседании суда и за его пределами, в перерыве, "цирком".