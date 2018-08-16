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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Адвокат рассказал, что Янукович опасается за свою жизнь

201 Читати новину українською
Адвокаты Виктора Януковича затягивают процесс
Адвокаты Виктора Януковича затягивают процесс / www.unian.ua

Экс-президент Украины Виктор Янукович беспокоится за свою жизнь, поэтому в тайне держит свое пребывание.

Об этом сообщает "Главком".

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Более подробную информацию относительно Януковича рассказал новый адкокат Александр Байдык.

Адвокат отказался рассказать подробности конфиденциальной встречи с клиентом.

Не стану объяснять, буду ссылаться на адвокатскую тайну. У нас с ним было конфиденциальное свидание и определение правовой позиции по делу,
– отметил Байдык.

По словам правозащитника, суд фактически не дал ему возможности ознакомиться с материалами дела. Без подготовки он не мог принимать участия в дебатах.

Также адвокат отметил, что приговор Януковичу уже подписан – 15 лет заключения с конфискацией имущества. Однако в прокуратуре категорически опровергают все говоря, что адвокаты экс-президента намеренно распространяют информацию о написанном решении суда и всевозможными методами затягивают процесс.

Теги: Новости Украины Судьи Новости политики Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
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