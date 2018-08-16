Адвокат рассказал, что Янукович опасается за свою жизнь

Экс-президент Украины Виктор Янукович беспокоится за свою жизнь, поэтому в тайне держит свое пребывание.

Об этом сообщает "Главком".

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Более подробную информацию относительно Януковича рассказал новый адкокат Александр Байдык.



Адвокат отказался рассказать подробности конфиденциальной встречи с клиентом.

Не стану объяснять, буду ссылаться на адвокатскую тайну. У нас с ним было конфиденциальное свидание и определение правовой позиции по делу,

– отметил Байдык.

По словам правозащитника, суд фактически не дал ему возможности ознакомиться с материалами дела. Без подготовки он не мог принимать участия в дебатах.



Также адвокат отметил, что приговор Януковичу уже подписан – 15 лет заключения с конфискацией имущества. Однако в прокуратуре категорически опровергают все говоря, что адвокаты экс-президента намеренно распространяют информацию о написанном решении суда и всевозможными методами затягивают процесс.