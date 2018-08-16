Адвокат розповів, що Янукович непокоїться за своє життя

Екс-президент України Віктор Янукович тривожиться за своє життя, відтак у таємниці тримає своє перебування.

Про це інформує "Главком".

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Детальнішу інформацію щодо Януковича розповів новий адкокат Олександр Байдик.

Адвокат відмовився розповісти подробиці конфіденційної зустрічі з клієнтом.

Не стану пояснювати, буду посилатися на адвокатську таємницю. У нас з ним було конфіденційне побачення і визначення правової позиції у справі,

– зазначив Байдик.

За словами правозахисника, суд фактично не дав йому можливості ознайомитись з матеріалами справи. Без підготовки він не міг брати участі у дебатах.

Також адвокат зазначив, що вирок Януковичу вже написаний – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Однак у прокуратурі категорично спростовують все кажучи, що адвокати екс-президента навмисно розповсюджують інформацію про написане рішення суду і усілякими методами затягують процес.