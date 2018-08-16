Адвокати Януковича влаштували бійку з поліцією у київському суді: відео

Правозахисники колишнього президента України Віктора Януковича зчинили бійку з працівниками поліції у приміщенні Оболонського суду Києва. Причиною конфлікту стало те, що адвокатів не допускали на засідання.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Читайте також: Янукович непокоїться за своє життя, – адвокат

Інтереси Януковича довірили представляти державному захиснику, однак адвокати Януковича виступили проти його участі в процесі. Вони пообіцяли подати скаргу на дії поліцейських, після чого їх все-таки пропустили до зали.

Адвокат Рябовол не має права приймати участь у цьому засіданні. Я заявляю, що Генпрокуратурі і суду не вдасться ввести в даний процес адвоката, який буде працювати не в інтересах клієнта,

– підкреслив один з адвокатів Януковича Віталій Сердюк.

Янукович в черговий раз подав заяву про відмову від безкоштовного державного адвоката Юрія Рябовола, сам Рябовол цю заяву підтримав, оскільки, за його словами, справа "не відповідає нормам закону". Але суд відмовив у задоволенні заяви. Суддя заявив, що адвокати Януковича в цьому процесі допускали численні порушення і зловживали правом на захист.

Суд після цього оголосив перерву на 15 хвилин і попросив правоохоронців забезпечити порядок у судовому засіданні.

Під час перерви в коридорі суду трапилася штовханина між чоловіком, який представився "начальником Оболонської поліції" і Сердюком.

Сердюк сказав, що до нього застосували силу та зім’яли, порвали йому документи.

В свою чергу, прокурори у справі, назвали події на засіданні суду та поза його межами на перерві "цирком".