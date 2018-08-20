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Чому Януковича не можна засудити довічно

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Прокурори просять для Януковича 15 років
Прокурори просять для Януковича 15 років / Фото з відкритих джерел

Швидше за все, Віктора Януковича засудять на 15 років за кількома статтями. Довічного терміну не буде з правових причин.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Як зауважує експерт, українське правосуддя дуже відрізняється, приміром, від американського. Зокрема, екс-політтехнолога Януковича Пола Манафорта, якого в США звинувачують в ухилянні від сплати податків, просять засудити на 350 років за сукупністю статей. За словами Вігірінського, стаття 111, яку інкримінують Януковичу – державна зрада – передбачає максимум 15 років ув’язнення.

Ще одна стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і суверенітет України – передбачає від 10-15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Але Януковича звинувачують у співучасті, він не організатор і виконавець. Виконавець – Російська Федерація. Не можна казати, що Янукович захопив Крим і посягав на територіальну цілісність на сході держави. До цього призвели його дії. Зокрема, відомий лист до Путіна, де він просить ввести війська в Україну. У спільника ступінь участі в злочині менша. Відповідно, менше покарання,
– зауважив Андрій Вігірінський.

Тому, вважає політолог, Януковича засудять максимум на 15 років. Пом’якшуючих обставин каяття, сприяння розслідуванню у цьому провадженні немає. І головним доказом його вини – держзради – є лист до Путіна, який у 2014 році в ООН продемонстрував тодішній представник Росії Чуркін. За словами Вігірінського, глава держави не має таких повноважень – просити в керівництва іншої країни про військове втручання чужих збройних сил на території суверенної країни. До того ж, на той момент Янукович самоусунувся від виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, 16 серпня в Оболонському районному суді Києва відбулося засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Під час нього прокурори Головної військової прокуратури оголосили свій вирок: вони просять для "легітимного" 15 років в'язниці. Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович ГПУ
Джерело: 24 канал
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