Травмирован Янукович не выступит с последним словом в суде над ним

Экс-президент Украины Виктор Янукович из-за полученной травмы находится в московской больнице, поэтому не сможет выступать с последним словом в суде в деле по подозрению политика в государственной измене.

Об этом заявил один из адвокатов Януковича – Александр Горошинский, передает "Общественное".

24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что Виктор Янукович попал в больницу имени Склифосовского в Москве. У него заподозрили серьезную травму позвоночника, а также травму колена после игры в теннис.

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Я был в Москве в пятницу (16 ноября). Поехал обсудить вопрос его (Януковича) участия в видеоконференции (во время которой экс-президент должен сказать последнее слово). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма довольно тяжелая, и он не может двигаться,

– сказал адвокат.

Он отметил, что по состоянию на 18 ноября Янукович все еще находится в больнице.

Горошинский добавил, что у экс-президента из-за госпитализации есть уважительная причина неявки на суд – "тяжелая травма". При этом защитник Януковича отказался отвечать, как именно получил травму политик. Адвокат лишь сказал, что это спортивная травма.

Напомним, с речью последнего слова в Оболонском райсуде Киева в деле по подозрению в государственной измене Янукович должен был выступить в понедельник, 19 ноября.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.