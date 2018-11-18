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      Травмирован Янукович не выступит с последним словом в суде над ним

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      Виктор Янукович находится в больнице и не сможет выступить в суде с последним словом
      Виктор Янукович находится в больнице и не сможет выступить в суде с последним словом / 24 канал

      Экс-президент Украины Виктор Янукович из-за полученной травмы находится в московской больнице, поэтому не сможет выступать с последним словом в суде в деле по подозрению политика в государственной измене.

      Об этом заявил один из адвокатов Януковича – Александр Горошинский, передает "Общественное".

      24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что Виктор Янукович попал в больницу имени Склифосовского в Москве. У него заподозрили серьезную травму позвоночника, а также травму колена после игры в теннис.

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      Я был в Москве в пятницу (16 ноября). Поехал обсудить вопрос его (Януковича) участия в видеоконференции (во время которой экс-президент должен сказать последнее слово). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма довольно тяжелая, и он не может двигаться,
      – сказал адвокат.

      Он отметил, что по состоянию на 18 ноября Янукович все еще находится в больнице.

      Горошинский добавил, что у экс-президента из-за госпитализации есть уважительная причина неявки на суд – "тяжелая травма". При этом защитник Януковича отказался отвечать, как именно получил травму политик. Адвокат лишь сказал, что это спортивная травма.

      Напомним, с речью последнего слова в Оболонском райсуде Киева в деле по подозрению в государственной измене Янукович должен был выступить в понедельник, 19 ноября.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Судьи Виктор Янукович
      Источник: 24 Канал
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