Травмований Янукович не виступить з останнім словом у суді над ним

Екс-президент України Віктор Янукович через отриману травму перебуває у московській лікарні, тож не зможе виступати з останнім словом у суді у справі за підозрою політика у державній зраді.

Про це заявив один з адвокатів Януковича – Олександр Горошинський, повідомляє "Громадське".

24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що Віктор Янукович потрапив до лікарні імені Скліфосовського у Москві. У нього запідозрили серйозну травму хребта, а також травму коліна після гри у теніс.

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Я був у Москві у п’ятницю (16 листопада). Поїхав обговорити питання його (Януковича) участі у відеоконференції (під час якої екс-президент мав сказати останнє слово). Я зустрівся з ним у лікарні. Діагноз точно сказати не можу, це буде некоректно. Але травма досить важка і він не може рухатися,

– сказав адвокат.

Він зазначив, що станом на 18 листопада Янукович все ще перебуває у лікарні.

Горошинський додав, що в екс-президента через госпіталізацію є поважна причина неявки на суд – "важка травма". При цьому захисник Януковича відмовився відповідати, як саме отримав травму політик. Адвокат лише сказав, що це спортивна травма.

Нагадаємо, із промовою останнього слова в Оболонському райсуді Києва у справі за підозрою в державній зраді Янукович повинен був виступити в понеділок, 19 листопада.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.