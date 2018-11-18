Янукович не может двигаться, – адвокат

Экс-президент Украины Виктор Янукович сегодня находится в одной из больниц Москвы и пробудет там около 3 недель. Травмы, которые он получил, довольно серьезные.

Об этом рассказал адвокат Януковича – Александр Горошинский.

24 канал сообщал, что 16 ноября Виктор Янукович попал в больницу в Москве. У него заподозрили серьезную травму позвоночника, а также травму колена после игры в теннис. Впоследствии информацию о госпитализации Януковича подтвердили и его адвокаты.

Также известно, что сперва Янукович попал в клинику имени Склифосовского, а затем его перевезли в другое медицинское учреждение.

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Я подтверждаю, что Виктор Федорович госпитализирован. Предварительно, что мне известно, у него травма позвоночника и сустава, диагноз надо еще уточнять,

– сказал защитник экс-президента в комментарии УНН.

Горошинский отметил, что 17 ноября у него была короткая встреча с Януковичем в одной из больниц Москвы. Адвокат добавил, что травмы Януковича достаточно серьезные, в связи с чем он не примет участие в ближайших судебных заседаниях, о чем уже стало известно ранее.

Защитник экс-президента Украины в комментарии телеканалу 112 также сообщил, что Янукович будет находиться в больнице около 3 недель. Адвокаты сейчас собирают необходимые для суда справки.

Он не имеет возможности двигаться, у него лангетка (гипсовая повязка). Как говорят врачи, это тяжелая травма, он как минимум 21 день будет (на больничной койке). Соответствующие документы мы предоставим суду,

– сказал Горошинский.

Напомним, 19 ноября Виктор Янукович должен был выступить с последним словом в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.