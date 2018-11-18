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      Янукович не може рухатися, – адвокат

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      Віктор Янукович не можу рухатися і перебуває в лікарні
      Віктор Янукович не можу рухатися і перебуває в лікарні / 24 канал

      Екс-президент України Віктор Янукович на сьогодні перебуває в одній із лікарень Москви і пробуде там близько 3 тижнів. Травми, яких він зазнав, є досить серйозними.

      Про це розповів адвокат Януковича – Олександр Горошинський.

      24 канал повідомляв, що 16 листопада Віктор Янукович потрапив до лікарні у Москві. У нього запідозрили серйозну травму хребта, а також травму коліна після гри у теніс. Згодом інформацію про госпіталізацію Януковича підтвердили і його адвокати.

      Також відомо, що спершу Янукович потрапив до клініки імені Скліфосовського, а потім його перевезли в інший медичний заклад.

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      Я підтверджую, що Віктор Федорович госпіталізований. Попередньо, що мені відомо, у нього травма хребта і суглоба, діагноз треба ще уточнювати,
      – сказав захисник екс-президента в коментарі УНН.

      Горошинський зазначив, що 17 листопада у нього була коротка зустріч з Януковичем в одній з лікарень Москви. Адвокат додав, що травми Януковича досить серйозні, у зв'язку з чим він не візьме участь у найближчих судових засіданнях, про що вже стало відомо раніше.

      Захисник екс-президента України в коментарі телеканалу 112 також сповістив, що Янукович перебуватиме в лікарні близько 3 тижнів. Адвокати наразі збирають необхідні для суду довідки.

      Він не має можливості рухатися, у нього лангетка (гіпсова пов’язка). Як кажуть лікарі, це важка травма, він щонайменше 21 день буде (на лікарняному ліжку). Відповідні документи ми надамо суду,
      – сказав Горошинський.

      Нагадаємо, 19 листопада Віктор Янукович повинен був виступити із промовою останнього слова в Оболонському райсуді Києва у справі про державну зраду.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Віктор Янукович Москва
      Джерело: 24 Канал
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