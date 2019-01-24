Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"

В четверг, 24 января, в Оболонском районном суде Киева начнут оглашать приговор обвиняемому в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Чем запомнился украинцам "легитимный", и каким был его путь в жизни и политике – читайте в материале 24 канала.

Карьера Януковича началась в бурных 90-ых

Именно в то время в жизни Януковича появился украинский олигарх Ринат Ахметов. Они вместе налаживали бизнес на восстановлении донбасских шахт. Ахметов стал главным бизнесменом региона, а Янукович – главным политиком. Так, Ахметов нажил свое состояние во время 1990-х, когда теневые и неконкурентные схемы приватизации государственных активов были нормой после распада Советского Союза.

Читайте также: Женщины Януковича: кто на самом деле был первой леди президента-беглеца

При содействии Ахметова и местных элит, летом 1996 года Янукович стал заместителем, а через год – председателем Донецкой области. А в 1999 году он возглавлял одновременно и областной совет и облгосадминистрацию, при том, что это противоречило законодательству.



Янукович и Ахметов

Судимости Януковича

В 2002 году тогдашний Президент Украины Леонид Кучма назначил Януковича главным в Донецкой области, а потом и премьером. Хотя президентские полномочия Кучмы заканчивались в 2004 году, он стремился в дальнейшем иметь влияние на происходящее в стране. Для этого надо было подготовить управляемого кандидата в президенты на следующие выборы. Именно Янукович стал таким кандидатом: он не слишком разбирался в политике и казался контролируемым.

Впоследствии стали известны скандальные факты биографии Януковича, а именно его судимости. В своей автобиографии, которую Янукович подавал для назначения на должность премьера, он указал, что в возрасте 17 лет был осужден за ограбление и отправлен в исправительную колонию. Януковичу повезло и его освободили условно досрочно в связи с амнистией к годовщине октябрьского переворота. Впоследствии в СМИ появилась версия, что Янукович якобы был членом банды, которая срывала с голов людей меховые шапки, пока те были заняты своими делами в общественных уборных.

Читайте также: Унижает достоинство, – адвокат объяснил, почему Янукович не выступил с последним словом на суде

Уже через два года Януковича осудила второй раз – за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Так, он должен был бы отсидеть в тюрьме всего 6 лет, но Янукович снова чудом оказывается на свободе досрочно, отсидев лишь треть срока.

Летом 2004 года, когда Янукович решил идти в президенты, он подал в Центризбирком другую автобиографию, которая не содержала ни одного упоминания о судимости. Тогда в пресс-службе Януковича убеждали, что обе его судимости были отменены решением суда.

В масс-медиа заявляли о существовании еще и третьего уголовного дела против Януковича – якобы о его участии в изнасиловании. Однако эта информация так и не была подтверждена.

Янукович идет в президенты: отравление Ющенко и "яичная атака"

Главным конкурентом Януковича во время президентской кампании 2004 года был Виктор Ющенко. Чтобы одержать победу в этой гонке, Янукович использовал все, что мог. Так, в начале сентября 2004 года Ющенко отравили опасным веществом диоксином, от чего можно было умереть. По мнению Ющенко, его отравили на даче заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка во время ужина. Это дело до сих пор не раскрыто, а в СМИ заявляют о попытке Януковича убить Ющенко, таким образом устранив оппонента из президентской гонки.

Ющенко до и после отравления

Через несколько недель "покушение" совершили и на Януковича, правда по этому инциденту еще долго смеялись и помнят до сих пор. Политик отправился в Ивано-Франковск, чтобы поговорить со студентами, однако только Янукович вышел из автобуса, как начал падать. Все испугались за его здоровье, однако, как оказалось, зря. Виновником внезапного падения Януковича стало обычное куриное яйцо, которое бросил студент Дмитрий Романюк. Януковича увезли в больницу, а его соратники убеждали всех, что в мужчину летели еще и гораздо более тяжелые предметы. Впрочем, падение политика зафиксировали на видео, поэтому идея не сработала.

Читайте также: Янукович, Азаров, Захарченко: как живут и чем занимаются предатели после побега из Украины

Смотрите видео, как в Януковича бросили яйцом:

Что касается самих выборов, то в первом туре Янукович набрал 39,26% голосов, заняв 2-е место среди кандидатов и уступив Ющенко. Во втором туре, согласно официальному заявлению ЦИК, Янукович одержал победу, получив 49,46% голосов.

Оранжевая революция

После объявления о победе Януковича, в Киеве на Майдане Независимости и других крупных городах вспыхнули массовые протесты в поддержку Ющенко. Они обвинили власти в массовой фальсификации выборов. Впоследствии эти события получили название "Оранжевая революция" – в честь партийных цветов Ющенко.

В период оранжевых протестов Янукович стал настоящим посмешищем "благодаря" собственной жене Людмиле. Когда в Донецке собрали митинг Партии регионов, Людмила выступала со сцены со скандальными заявлениями о том, что Оранжевую революцию якобы организовали США, а активистов угощают наркотиками в мандаринах.

После длительных протестов, Верховный Суд, рассмотрев представленные доказательства, признал, что установить достоверные результаты голосования невозможно. Поэтому в декабре 2004 года состоялось переголосование второго тура, в котором Янукович проиграл, набрав 44,2%.

Смотрите видео выступления жены Януковича в период Оранжевой революции:

Янукович берет реванш

После поражения на выборах Януковичу удалось занять премьерское кресло, однако президентские амбиции его так и не покинули. В 2010 году политик взял реванш и таки стал президентом без лишних трудностей. Ведь тогдашние рейтинги Ющенко падали вместе с разочарованием украинцев от оранжевых лидеров. А главный оппонент Януковича – Юлия Тимошенко – вскоре оказалась в тюрьме. Она единолично подписала невыгодные для Украины "Газовые соглашения" с Путиным, и в 2011 году суд признал ее виновной в уголовном деле, дав 7 лет заключения.

Получив власть, первый год на посту Янукович начал с формирования жесткой властной вертикали. Изменив конституцию, сконцентрировал власть в своих руках. Под него переформатировали парламент. На ключевые государственные должности назначили преимущественно выходцев из Донбасса. Страну насквозь пронизала коррупция, нити которой из всех сфер тянулись в администрацию главы государства.

Впоследствии в обмен на скидку за газ Янукович подписал с Кремлем пресловутые Харьковские соглашения. Это контракт, который продолжал пребывания российского флота в Крыму на 25 лет. Эти соглашения стали знаковым шагом к будущей аннексии Крыма.

Вспышка Революции достоинства

Недовольство украинцев росло. Последней каплей стал отказ от европейской интеграции. Люди второй раз при Януковиче вышли с протестами на Майдан Независимости. Сначала протесты получили название Евромайдан, а позже – Революция Достоинства. В начале мирных демонстраций их активными участниками были студенты, которых по приказу властей ночью с дубинками разогнали силовики. После этого протесты разгорелись еще сильнее. И Янукович попросил Путина применить российские войска для "восстановления законности" в Украине. Так, в Киеве несколько дней продолжались расстрелы мирных протестующих, погибли более 100 человек, которых назвали Небесной Сотней.

Читайте также: Янукович будет жить до тех пор, пока будет интересовать Кремль

Януковичу с награбленным удалось сбежать из Украины в Россию: соответствующие кадры даже зафиксированы на позорном видео. Режим Януковича оставил Украине ужасное наследство: аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Смотрите видео побега Януковича из "Межигорья":