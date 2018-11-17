Янукович, Азаров, Захарченко: как живут и чем занимаются предатели после побега из Украины

Виталий Захарченко, Николай Азаров и Виктор Янукович несколько лет назад еще были во власти, а в феврале 2014 сломя голову бежали из Украины. Именно на их плечах бремя тысяч смертей, но они до сих пор живут – в дорогих домах, на широкую ногу, на то, что украли у украинцев. К годовщине начала Революции достоинства 24 канал продолжает рассказывать о достижениях, потерях, героях и антигероях Майдана

О том, что у бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко дела идут хорошо – не сложно узнать из российских выпусков новостей. Там он стал популярным гостем после побега из Украины.

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Живет Виталий Захарченко в Москве. У него новая "родина мать" – его паспорт теперь украшает двуглавая птица. Сейчас он является членом экспертного совета комитета Госдумы и занимается благотворительностью для "правоохранителей, пострадавших на Майдане".

Знаю, что он точно консультирует Совет безопасности России и имеет отношение к разведывательной деятельности. Задача Захарченко – работать в интересах Кремля на украинских выборах, как парламентских, так и президентских. Предоставлять медиа поддержку, финансовую и т.д.,

– отметил политолог Тарас Березовец.

По инсайдерской информации, Захарченко таки ведёт дела на территории Украины: ему приписывают один из политических проектов – "Партию Мира", лидером которого недавно стал Вадим Новинский.



Виталий Захарченко и дальше активно "работает" как в России, так и в Украине

О "фашистах–бендеровцах", гражданской войне в Украине и захвате власти поддакивает Захарченко на кремлевских каналах и его бывший соратник Николай Азаров. Экс-премьер-министр организовал даже целый "Комитет по спасению Украины". Но пока что спасать Николай Янович никого не спешит.



"Киев захвачен. В Киеве наших нет", – Николай Азаров

Зато тихонько отсиживается в своем новом имении на Рублевке. Там, среди путинских слуг, он пишет книги с громкими названиями "Украина на распутье", "Уроки Майдана. Украина после переворота". Кремль придерживает его на случай крупномасштабной войны с Украиной.



Говорят, Виктор Янукович не смог смириться с потерей положения "царя"

Реже своих коллег в объективы камер попадает шеф бывших регионалов Виктор Янукович. То ли из-за постоянных ляпов на экране, то ли из-за плохого самочувствия. Говорят, заливает глаза водкой и пытается вести себя как "царь". Янукович сегодня нужен Кремлю, чтобы читать с листочка то, что ему напишут.

Его и его старшего сына финансово вытряхнули и раздели российские спецслужбы. Путин им позволил это сделать и они выщипали из него все, что могли – за то, что не выдали Украине. Хотя значительную часть своих денег Янукович вывел в другие страны, в частности в Гонконг,

– объяснил Березовец.

Говорить то, что нужно – вот главная их плата Путину за убежище в России. Между собой, говорят эксперты, они перессорились еще в далеком 2014 году и до сих пор не разговаривают. Иногда их тайно посещают бывшие однопартийцы из Украины, но и те обходят одинокого Януковича.

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Несмотря на цену, которую украинцы платили и платят за них, те до сих пор надеются вернуться. Правда, ждут их разве что за решеткой.