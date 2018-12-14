20:24
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Женщины Януковича: кто на самом деле был первой леди президента-беглеца

      300 Читати новину українською

      Во времена правления "легитимного" вокруг личной жизни Виктора Федоровича ходило немало слухов. Он почти не появлялся на публике с женой, однако СМИ все чаще отдавали ее место разным женщинам.

      В далеком 1969 году на Енакиевском металлургическом заводе Виктор Янукович познакомился с Людмилой Нестенко, а уже через два года пара обручилась.

      Читайте также: Красногвардеец Янукович: странные плакаты с президентом-беглецом заполонили Мариуполь

      Впоследствии у них родилось двое детей – сыновья Александр и Виктор, а следом и трое внуков. После того, как ее муж был избран президентом, Людмила не стала "первой леди", а так и осталась жить в окрестностях Донецка.

      Янукович Віктор з сім'єю

      Виктор Янукович с женой и сыновьями

      В первый и одновременно последний раз Людмила Янукович появилась на публике в 2004 году. Она выступила перед жителями Донецка и сразу запомнилась украинцам как неудачный оратор.

      Женщина постоянно сбивалась, перепрыгивала с темы на тему и рассказывала детали семейной жизни. Цитаты ее речи о "наколотых апельсинах" и "американских валенках" на Оранжевой революции в столице моментально пошли в массы, а саму Людмилу Янукович начали в народе называть Люсей.

      Людмила Янукович

      Людмила Янукович во время выступления в Донецке

      После такого феерического выступления Люся все реже стала попадать в объективы телекамер. На выборах в 2007 году журналисты даже не узнали Людмилу Янукович и попросили не мешать своим присутствием в кадре. Очень редко ее можно было увидеть рядом с Виктором Федоровичем, который будто специально избегал встречи с ней.

      Из коротких интервью с Людмилой сразу было понятно, что супруги не живут вместе. Даже с днем ​​рождения муж поздравил ее по телефону. Вместо жены место "леди" Януковича заняла молодая блондинка Алена Березовская.

      Альона Березовська та Віктор Янукович

      Виктор Янукович и Алена Березовская

      С журналисткой политик появлялся едва ли не на каждом публичном мероприятии. В СМИ ее окрестили любовницей Януковича, хотя сама женщина убеждала, что у них только профессиональные отношения.

      Я с его женой, Людмилой Николаевной... Мы в церковь вместе ходим, я с ней куличи святила. Так что все эти вопросы могут быть сняты,
      – уверяла Березовская.

      Она писала хвалебные материалы о "легитимном", а он, судя по фотографиям в гламурных журналах, благодарил журналистку дорогими автомобилями или недешевым отдыхом. Но о Березовской забыли сразу после того, как Янукович "переключился" на другую блондинку.

      На кадрах побега Януковича из Украины мир впервые увидел блондинку с собачкой. Тогда, в 2013 году, роман опального президента и сестры его кухарки Любви Полежай называли слухами желтой прессы. Но несмотря на все опровержения именно эту женщину Виктор Федорович взял с собой в Россию.

      Любов Полежай
      Любовь Полежай

      На кремлевской земле беглец стал свободным от предрассудков любовником, перестал скрывать свои отношения с Полежай и рассказал о своей личной жизни журналисту немецкого издания Der Spiegel.

      Уже в РФ Любовь Полежай родила Януковичу сына. Это произошло в 2014 году, поэтому покидала Украину она уже беременной. Сейчас она успевает и воспитывать ребенка, и заниматься бизнесом в России и Украине.

      Как обстоят дела в бывшей Люси – никому не известно. Она уехала в Крым и больше о ней ничего не слышно.

      Напомним, экс-президента подозревают в государственной измене и пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

      Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом 19 ноября он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Так, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Однако и на этот раз он не предстал перед судьями.

      Теги: Новости Украины Людмила Янукович Виктор Янукович Янукович в Москве
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Партнерские роды: стоит ли пускать мужей в родзал
      сегодня , 19:03 Партнерские роды: стоит ли пускать мужей в родзал
      Яніна Ткачук 132
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 985
      Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
      сегодня , 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
      Юлія Турелик 262
      Кому "належать" гроші українців
      сегодня , 17:29 Кому "належать" гроші українців
      Артем Овдієнко 654
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      сегодня , 16:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      178
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Две маршрутки серьезно столкнулись в Кировоградской области
       31 декабря 2015 , 15:03
      Скандал с оффшорами вывел ирландцев на протесты
       4 апреля 2016 , 21:52
      Культовый тренер получил высшую награду от президента-легендарного футболиста
       25 августа , 09:19
      Клубный рейтинг УЕФА: Шахтер вылетел из десятки, Динамо сохранило свои позиции
       5 октября , 19:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук