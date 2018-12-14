Женщины Януковича: кто на самом деле был первой леди президента-беглеца

Во времена правления "легитимного" вокруг личной жизни Виктора Федоровича ходило немало слухов. Он почти не появлялся на публике с женой, однако СМИ все чаще отдавали ее место разным женщинам.

В далеком 1969 году на Енакиевском металлургическом заводе Виктор Янукович познакомился с Людмилой Нестенко, а уже через два года пара обручилась.

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Впоследствии у них родилось двое детей – сыновья Александр и Виктор, а следом и трое внуков. После того, как ее муж был избран президентом, Людмила не стала "первой леди", а так и осталась жить в окрестностях Донецка.

Виктор Янукович с женой и сыновьями

В первый и одновременно последний раз Людмила Янукович появилась на публике в 2004 году. Она выступила перед жителями Донецка и сразу запомнилась украинцам как неудачный оратор.

Женщина постоянно сбивалась, перепрыгивала с темы на тему и рассказывала детали семейной жизни. Цитаты ее речи о "наколотых апельсинах" и "американских валенках" на Оранжевой революции в столице моментально пошли в массы, а саму Людмилу Янукович начали в народе называть Люсей.

Людмила Янукович во время выступления в Донецке

После такого феерического выступления Люся все реже стала попадать в объективы телекамер. На выборах в 2007 году журналисты даже не узнали Людмилу Янукович и попросили не мешать своим присутствием в кадре. Очень редко ее можно было увидеть рядом с Виктором Федоровичем, который будто специально избегал встречи с ней.

Из коротких интервью с Людмилой сразу было понятно, что супруги не живут вместе. Даже с днем ​​рождения муж поздравил ее по телефону. Вместо жены место "леди" Януковича заняла молодая блондинка Алена Березовская.

Виктор Янукович и Алена Березовская

С журналисткой политик появлялся едва ли не на каждом публичном мероприятии. В СМИ ее окрестили любовницей Януковича, хотя сама женщина убеждала, что у них только профессиональные отношения.

Я с его женой, Людмилой Николаевной... Мы в церковь вместе ходим, я с ней куличи святила. Так что все эти вопросы могут быть сняты,

– уверяла Березовская.

Она писала хвалебные материалы о "легитимном", а он, судя по фотографиям в гламурных журналах, благодарил журналистку дорогими автомобилями или недешевым отдыхом. Но о Березовской забыли сразу после того, как Янукович "переключился" на другую блондинку.

На кадрах побега Януковича из Украины мир впервые увидел блондинку с собачкой. Тогда, в 2013 году, роман опального президента и сестры его кухарки Любви Полежай называли слухами желтой прессы. Но несмотря на все опровержения именно эту женщину Виктор Федорович взял с собой в Россию.



Любовь Полежай

На кремлевской земле беглец стал свободным от предрассудков любовником, перестал скрывать свои отношения с Полежай и рассказал о своей личной жизни журналисту немецкого издания Der Spiegel.

Уже в РФ Любовь Полежай родила Януковичу сына. Это произошло в 2014 году, поэтому покидала Украину она уже беременной. Сейчас она успевает и воспитывать ребенка, и заниматься бизнесом в России и Украине.

Как обстоят дела в бывшей Люси – никому не известно. Она уехала в Крым и больше о ней ничего не слышно.

Напомним, экс-президента подозревают в государственной измене и пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.



Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом 19 ноября он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Так, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Однако и на этот раз он не предстал перед судьями.