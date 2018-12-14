Жінки Януковича: хто насправді був першою леді президента-втікача

За часів правління "легітимного" навколо особистого життя Віктора Федоровича ходило чимало чуток. Він майже не з'являвся на публіці з дружиною, проте ЗМІ все частіше віддавали її місце різним жінкам.

У далекому 1969 році на Єнакіївському металургійному заводі Віктор Янукович познайомився із Людмилою Нестенко, а вже за два роки пара побралася.

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Згодом у них народилось двоє дітей – сини Олександр і Віктор, а слідом й троє онуків. Після того, як її чоловіка обрали президентом, Людмила не стала "першою леді", а так і залишилась жити на околицях Донецька.



Віктор Янукович з дружиною та синами

Вперше й водночас востаннє Людмила Янукович з'явилася перед публікою у 2004 році. Вона виступила перед жителями Донецька й одразу запам'яталась українцям як невдалий оратор.

Жінка постійно збивалася, перестрибувала з теми на тему й розповідала деталі сімейного життя. Цитати її промови про "наколоті апельсини" та "американські валянки" на Помаранчевій революції в столиці моментально пішли в маси, а саму Людмилу Янукович почали в народі називати Люсею.



Людмила Янукович під час промови у Донецьку

Після такого феєричного виступу Люся все рідше стала потрапляти в об'єктиви телекамер. На виборах у 2007 році журналісти навіть не впізнали Людмилу Янукович та попросили не заважати своєю присутністю у кадрі. Дуже рідко її можна було побачити поруч із Віктором Федоровичем, який наче спеціально уникав зустрічі з нею.

З коротких інтерв'ю з Людмилою одразу було зрозуміло, що подружжя не живе разом. Навіть із днем народженням чоловік вітав її телефоном. Замість дружини місце "леді" Януковича зайняла молода білявка Альона Березовська.



Віктор Янукович та Альона Березовська

З журналісткою політик з'являвся чи не на кожному публічному заході. У ЗМІ її охрестили коханкою Януковича, хоча сама жінка переконувала, що у них лише професійні відносини.

Я з його дружиною, Людмилою Миколаївною... Ми до церкви разом ходимо, я з нею паски святила. Так що всі ці питання можуть бути зняті,

– запевняла Березовська.

Вона писала хвалебні матеріали про "легітимного", а він, судячи з фотографій у гламурних журналах, віддячував журналістці дорогими автівками чи недешевим відпочинком. Та про Березовську забули відразу після того, як Янукович "переключився" на іншу білявку.



На кадрах втечі Януковича з України світ вперше побачив білявку із собачкою. Тоді, у 2013 році, роман опального президента та сестри його кухарки Любові Полежай називали чутками жовтої преси. Та попри всі спростування саме цю жінку Віктор Федорович забрав з собою в Росію.



Любов Полежай

На кремлівській землі втікач став вільним від забобонів коханцем та перестав приховувати свої стосунки із Полежай й розповів про своє особисте життя журналісту німецького видання Der Spiegel.



Вже у РФ Любов Полежай народила Януковичу сина. Це сталося у 2014 році, тож покидала Україну вона вже при надії. Нині вона встигає й виховувати дитину, й займатися бізнесом в Росії та Україні.

Як йдуть справи у колишньої Люсі – нікому не відомо. Вона виїхала у Крим і більше про неї нічого не чутно.

Нагадаємо, екс-президента підозрюють у державній зраді й пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

Віктор Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом 19 листопада він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс. Так, суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня. Проте й цього разу він не з'явився перед суддями.