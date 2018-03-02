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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Опубліковано повний текст звернення Януковича, в якому той просить Путіна ввести війська

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Віктор Янукович і Володимир Путін
Віктор Янукович і Володимир Путін / Соцмережі

Як обіцяв адвокат Януковича Віталій Сердюк після прес-конференції, яка відбулася 2 березня у Москві, ЗМІ для ознайомлення надано звернення його підзахисного до російського президента Володимира Путіна, датоване 2014 роком.

Повний текст документу опублікував УНІАН.

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"Як офіційно обраний президент України, заявляю. Події на майдані, незаконне захоплення влади в Києві призвели до того, що Україна опинилася на порозі "громадянської війни". В країні панують хаос і анархія, життя, безпека та права людей, особливо на південному сході і в Криму, — під загрозою… У зв'язку з цим звертаюся до президента Росії В. В. Путіна з проханням використовувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України", – наголошується наприкінці звернення.

Крім того, Янукович у документі розповідає Путіну про ситуацію у Криму та на Донбасі. За його словами, в Україні відбувся розкол суспільства.

"Спираючись на тісні історичні зв’язки та договори про стратегічне партнерство, я звертаюся до Вас провести двосторонні консультації, обговорити ситуацію в Україні та можливість використання окремих підрозділів ЗС РФ, дислокованих до України з метою відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України від свавілля, насильства, відкритого терору та переслідувань за політичними ознаками", – писав свого часу політик.

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Нагадаємо, на прес-конференції Віктор Янукович заявляв, що у своєму зверненні Путіну вносив пропозиції розглянути під час консультацій питання введення поліцейської миротворчої місії".

Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Фотоновини Історія Віктор Янукович Янукович говорить
Джерело: 24 Канал
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