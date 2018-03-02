Опубліковано повний текст звернення Януковича, в якому той просить Путіна ввести війська

Як обіцяв адвокат Януковича Віталій Сердюк після прес-конференції, яка відбулася 2 березня у Москві, ЗМІ для ознайомлення надано звернення його підзахисного до російського президента Володимира Путіна, датоване 2014 роком.

Повний текст документу опублікував УНІАН.

Читайте також: Янукович пояснив своє звернення до Путіна у 2014 році

"Як офіційно обраний президент України, заявляю. Події на майдані, незаконне захоплення влади в Києві призвели до того, що Україна опинилася на порозі "громадянської війни". В країні панують хаос і анархія, життя, безпека та права людей, особливо на південному сході і в Криму, — під загрозою… У зв'язку з цим звертаюся до президента Росії В. В. Путіна з проханням використовувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України", – наголошується наприкінці звернення.

Крім того, Янукович у документі розповідає Путіну про ситуацію у Криму та на Донбасі. За його словами, в Україні відбувся розкол суспільства.

"Спираючись на тісні історичні зв’язки та договори про стратегічне партнерство, я звертаюся до Вас провести двосторонні консультації, обговорити ситуацію в Україні та можливість використання окремих підрозділів ЗС РФ, дислокованих до України з метою відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України від свавілля, насильства, відкритого терору та переслідувань за політичними ознаками", – писав свого часу політик.

Нагадаємо, на прес-конференції Віктор Янукович заявляв, що у своєму зверненні Путіну вносив пропозиції розглянути під час консультацій питання введення поліцейської миротворчої місії".