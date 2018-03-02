Опубликован полный текст обращения Януковича, в котором он просит Путина ввести войска

Как обещал адвокат Януковича Виталий Сердюк после пресс-конференции, которая состоялась 2 марта в Москве, СМИ для ознакомления предоставлено обращение его подзащитного к российскому президенту Владимиру Путину, датированное 2014 годом.

Полный текст документа опубликовал УНИАН.

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"Как официально избранный президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге "гражданской войны". В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, — под угрозой... В связи с этим обращаюсь к президенту России. В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", – говорится в конце обращения.

Кроме того, Янукович в документе рассказывает Путину о ситуации в Крыму и на Донбассе. По его словам, в Украине произошел раскол общества.

"Опираясь на тесные исторические связи и договоры о стратегическом партнерстве, я обращаюсь к Вам провести двусторонние консультации, обсудить ситуацию в Украине и возможность использования отдельных подразделений ВС РФ, дислоцированных в Украину, с целью восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины от произвола, насилия, открытого террора и преследований по политическим признакам", – писал в свое время политик.

Напомним, на пресс-конференции Виктор Янукович заявлял, что в своем обращении к Путину вносил предложение рассмотреть во время консультаций вопрос введения "полицейской миротворческой миссии".