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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Опубликован полный текст обращения Януковича, в котором он просит Путина ввести войска

1026 Читати новину українською
Виктор Янукович и Владимир Путин
Виктор Янукович и Владимир Путин / Соцсети

Как обещал адвокат Януковича Виталий Сердюк после пресс-конференции, которая состоялась 2 марта в Москве, СМИ для ознакомления предоставлено обращение его подзащитного к российскому президенту Владимиру Путину, датированное 2014 годом.

Полный текст документа опубликовал УНИАН.

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"Как официально избранный президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге "гражданской войны". В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, — под угрозой... В связи с этим обращаюсь к президенту России. В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", – говорится в конце обращения.

Кроме того, Янукович в документе рассказывает Путину о ситуации в Крыму и на Донбассе. По его словам, в Украине произошел раскол общества.

"Опираясь на тесные исторические связи и договоры о стратегическом партнерстве, я обращаюсь к Вам провести двусторонние консультации, обсудить ситуацию в Украине и возможность использования отдельных подразделений ВС РФ, дислоцированных в Украину, с целью восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины от произвола, насилия, открытого террора и преследований по политическим признакам", – писал в свое время политик.

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Янукович, Путін, звернення, Донбас, Крим, Росія, Україна

Напомним, на пресс-конференции Виктор Янукович заявлял, что в своем обращении к Путину вносил предложение рассмотреть во время консультаций вопрос введения "полицейской миротворческой миссии".

Теги: Владимир Путин Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Фотоновости История Виктор Янукович Янукович говорит
Источник: 24 Канал
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