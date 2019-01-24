Суд считает Януковича виновным в призыве к Путину ввести в Украину войска

В четверг, 24 января, Оболонский райсуд Киева во время зачитывания мотивировочной части приговора заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в том, что он обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.

Об этом во время оглашения приговора заявил судья Владислав Девятко. Он зачитал, что 1 марта 2014 года Янукович на территории России умышленно и для содействия нарушению суверенитета Украины, а также для легитимации российской агрессии, составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести Вооруженные силы России.

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Также Янукович 1 марта 2014 года содействие в ведении агрессивной войны против Украины,

– объявил судья Девятко.

В тексте приговора также указано, что Януковича объявляли в розыск. Суд на первом же заседании дал эс-президенту возможность защищаться по видеосвязи, однако Янукович этим не воспользовался.

Отметим, что 24 января в Оболонском районном суде Киева продолжается заседание, во время которого должны объявить приговор Януковичу по делу о государственной измене. Журналисты ведут онлайн-трансляцию из зала суда.

Смотрите биографию Виктора Януковича в видео:

Напомним, после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил Путина применить российские войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. В марте 2018 года было опубликовано полный текст обращения Януковича к Путину.

В каких еще преступлениях обвиняют Виктора Януковича?Его обвиняют в пособничестве в умышленных действиях, совершенных для изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.



В 2018 году прокуроры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы. Если экс-президента признают виновным, то осудят только заочно, ведь он находится за пределами Украины. Посадить Януковича в тюрьму смогут только тогда, когда и если он вернется в Украину.