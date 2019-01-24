Суд объявил приговор Януковичу

Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

Приговор экс-президенту огласил Оболонский районный суд Киева.

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Янукович получил смягчение наказания за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

Смотрите биографию Виктора Януковича в видео:

Почему Янукович не сказал последнее слово? 19 ноября Виктор Янукович должен был сказать последнее слово перед приговором, однако на видеосвязь с судом так и не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Следовательно, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря, но и тогда Янукович промолчал.