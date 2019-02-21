Янукович советовался с Путиным и главой ФСБ перед расстрелами на Майдане, – ГПУ

Экс-президент Виктор Янукович и его окружение перед началом массовых расстрелов на Майдане, 18 февраля 2014 года, общались по телефону с российскими чиновниками.

В день перед началом массовых расстрелов на Майдане, Янукович около 7 утра звонил из собственной резиденции Захарченко и экс-главе СБУ Якименко.

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Следствие предполагает, что в этих разговорах речь шла о подготовке к созданию координационного штаба по разгону Майдана.

После приказа о начале антитеррористической операции против Майдана, в 11:51 экс-глава СБУ провел разговор с главой ФСБ России Бортниковым. Чуть позже Янукович также разговаривал с Бортниковым.

В вечернее время – самое горячее, как мы помним, на Майдане, Якименко неоднократно вел телефонные переговоры с Януковичем, а Янукович неоднократно общался с другими должностными лицами Украины,

– отметил Луценко.

В 20:02 Виктор Янукович разговаривал с руководителями США, которые требовали прекратить насилие на Майдане.

В 22:43, когда насилие начало переходить в прямое вооруженное нападение на мирных демонстрантов, Янукович общался с президентом Российской Федерации Путиным,

– напомнил Луценко.

Как свидетельствуют доступные материалы уголовного производства, именно в 23:00 Захарченко бросил все силы на штурм Майдана, сразу после этого разговора.

Уже в 23:28 Путин по собственной инициативе общался с Януковичем. При этом в 23:00 были назначены переговоры Януковича с оппозицией после того, как штурм провалился.

Это была реакция Москвы на срыв их плана,

– считают в ГПУ.

В 23:51 Захарченко общался с министром внутренних дел Российской Федерации Колокольцевым. Генпрокурор добавил, что во время событий на Майдане в Киеве находились работники ФСБ России.

Мы знаем, что Якименко обеспечивал все условия для работы и питания в центральном управлении СБУ 23 сотрудников ФСБ РФ и 6 сотрудников ФСБ РФ в январе и феврале 2014 соответственно,

– рассказал Луценко.

Какой приговор получил Янукович?

После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввести свои войска для "восстановления законности" в Украине. В следствии этого, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

К слову, прокуратура подготовила сообщение о подозрении экс-главарю боевиков "ДНР", гражданину России Игорю Безлеру, известному по позывному "Бес". По его приказам оккупанты пытали украинских пленных.