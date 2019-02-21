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      Янукович советовался с Путиным и главой ФСБ перед расстрелами на Майдане, – ГПУ

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      Янукович советовался с Путиным и главой ФСБ перед расстрелами на Майдане, – ГПУ
      Янукович советовался с Путиным и главой ФСБ перед расстрелами на Майдане, – ГПУ / 112.ua

      Экс-президент Виктор Янукович и его окружение перед началом массовых расстрелов на Майдане, 18 февраля 2014 года, общались по телефону с российскими чиновниками.

      В день перед началом массовых расстрелов на Майдане, Янукович около 7 утра звонил из собственной резиденции Захарченко и экс-главе СБУ Якименко.

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      Следствие предполагает, что в этих разговорах речь шла о подготовке к созданию координационного штаба по разгону Майдана.

      После приказа о начале антитеррористической операции против Майдана, в 11:51 экс-глава СБУ провел разговор с главой ФСБ России Бортниковым. Чуть позже Янукович также разговаривал с Бортниковым.

      В вечернее время – самое горячее, как мы помним, на Майдане, Якименко неоднократно вел телефонные переговоры с Януковичем, а Янукович неоднократно общался с другими должностными лицами Украины,
      – отметил Луценко.

      В 20:02 Виктор Янукович разговаривал с руководителями США, которые требовали прекратить насилие на Майдане.

      В 22:43, когда насилие начало переходить в прямое вооруженное нападение на мирных демонстрантов, Янукович общался с президентом Российской Федерации Путиным,
      – напомнил Луценко.

      Как свидетельствуют доступные материалы уголовного производства, именно в 23:00 Захарченко бросил все силы на штурм Майдана, сразу после этого разговора.

      Уже в 23:28 Путин по собственной инициативе общался с Януковичем. При этом в 23:00 были назначены переговоры Януковича с оппозицией после того, как штурм провалился.

      Это была реакция Москвы на срыв их плана,
      – считают в ГПУ.

      В 23:51 Захарченко общался с министром внутренних дел Российской Федерации Колокольцевым. Генпрокурор добавил, что во время событий на Майдане в Киеве находились работники ФСБ России.

      Мы знаем, что Якименко обеспечивал все условия для работы и питания в центральном управлении СБУ 23 сотрудников ФСБ РФ и 6 сотрудников ФСБ РФ в январе и феврале 2014 соответственно,
      – рассказал Луценко.

      Какой приговор получил Янукович?
      После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввести свои войска для "восстановления законности" в Украине. В следствии этого, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      К слову, прокуратура подготовила сообщение о подозрении экс-главарю боевиков "ДНР", гражданину России Игорю Безлеру, известному по позывному "Бес". По его приказам оккупанты пытали украинских пленных.

       

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости России Украина – Россия Юрий Луценко ГПУ Криминальные новости Евромайдан Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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