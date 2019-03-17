Таємничі "87 сторінок", або Як Луценко і Ситник посварилися через розслідування Bihus.Info

Генпрокурор Юрій Луценко та директор НАБУ Артем Ситник спершу влаштували перепалку на ТСК через "87 сторінок листування" фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі", про який розповіли журналісти "Наші гроші". А потім заочно продовжили пояснювати один одному, хто з них чим повинен займатися. 24 канал спробував розібратися у позиціях ГПУ та НАБУ.

Про які "87 сторінок" йде мова

На засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з приводу корупції в оборонній галузі України Юрій Луценко, керівник ГПУ, заявив, що в 2017 році прокуратура направила в НАБУ 87 сторінок листування з телефону власника компанії "Оптимумспецдеталь" Андрія Рогози. У тому листуванні, мовляв, були прізвища всіх фігурантів журналістського розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом" – і Рогози, і Жукова, і Гладковського, і керівників з "Укроборонпрому".

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У відповідь керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що ніякого такого листування його відомство не отримувало. До того ж, детективи НАБУ про те, що було в першому, другому і третьому сюжетах розслідування "Наші гроші" дізналися з самих сюжетів. Після цього Ситник запропонував Луценку "не кидатися, хто кому і що надіслав, а просто прийти до спільного знаменника". Луценко не погодився, бо "втомився відповідати за чужі гріхи". І наголосив, що корупція в "Укроборонпромі" – сфера відповідальності НАБУ, і тільки.

У чому полягає суть претензій ГПУ до НАБУ

Луценко продовжував наполягати, що 87 сторінок листування передали в НАБУ: "Там чітко вказано: розмова між Рогозою і Москаленком, між Рогозою і Шевченком, Рогозою і Литвиненком, Рогозою і Жуковим. Листи, підписані Углавою і іншими детективами. І навіть спогади про кавоварку, яка стоїть у вашій (Ситника – 24 канал) приймальні".

Тому Луценко і ГПУ запитують у НАБУ: чому за два роки цим фактам не дали оцінку і чому ніхто не покараний. При цьому керівник генпрокуратури зазначив, що в його відомстві за цей час вже 30 прокурорів покарані за корупційні дії. Так само є покарані в СБУ, в поліції. Але чому не в НАБУ.

Як пояснює ситуацію НАБУ

НАБУ оприлюднили розгорнуте пояснення. "Левова частина" листувань у цих 87 сторінках, як вказано у поясненні, стосується двох розслідувань протиправної діяльності компаній, підконтрольних двом народним депутатам – про розкрадання газу та заволодіння коштами "Укрзалізниці".

У першій справі досудове слідство завершено, сума збитків встановлена – 1,4 мільярда гривень. Прізвища депутатів не називають, але за натяками можна припустити, що мова йде про братів Дубневичів. У другому провадженні справу щодо двох фігурантів скеровано до суду.

Дійсно, на цих "87 сторінках" фігурують ті ж прізвища, що й у розслідуванні "Наші гроші" – Рогоза, Шевченко та інші. Але листування "пана Жукова і пана Свинарчука", як наголосив Артем Ситник, не було на тих сторінках, які НАБУ отримало від ГПУ.



Схема, виявлена НАБУ з тих "87 сторінок", які бюро отримало від прокуратури

Варто зауважити, що у НАБУ не повідомили, які матеріали містилися у іншій, не "левовій", частині зазначених "87 сторінок". Крім того, "Цензор.Нет" опублікувало копію матеріалів кримінального провадження, які прокуратура передала. І серед переданих листувань учасників схеми – зокрема є такі, в котрих прямо згадується Ігор Гладковський. Згадується, але дійсно безпосередньо у листуванні "участь" не бере.

Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"?

• На початку війни з Росією група молодиків купували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Далі накручували ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продавали на його ж заводи.



• До групи входять: тепер вже колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – спеціаліст із контрабанд. Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



• Група заробила щонайменше чверть мільярда гривень. Значна частина при цьому розійшлася на хабарі й відкати. Молодший Гладковський відповідав за тиск на оборонних чиновників. Зараз старший переконує, що нічого про це не знав.



• Журналісти наголосили, що до розкрадання міг бути причетним і директор "Укроборонпрому" Павло Букін, що старший Гладковський – давній друг і бізнес-партнер чинного президента, і що в ГПУ та СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі".

1 та 2 частина розслідування "Наші гроші" – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

3 частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

4 та 5 частина – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі"