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      НАБУ ще в 2017 році мало документи справи про корупцію в "Укроборонпромі"

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      Корупція в "Укроборонпромі"
      Корупція в "Укроборонпромі" / 24 канал

      Прокуратура передала в НАБУ частину листувань учасників оборонної афери Гладковського-Жукова-Рогози ще навесні 2017 року.

      Серед цих матеріалів зокрема були переписки Жукова і Рогози, де вони обговорюють Ігоря Гладковського як третього учасника схеми.

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      Цензор.Нет опублікувало копію матеріалів кримінального провадження, які прокуратура передала. Серед переданих переписок учасників схеми – зокрема є такі, в котрих прямо згадується Ігор Гладковський.

      При цьому Жуков і Рогоза обговорюють його не просто як спільного знайомого, а як співінвестора в їхньому бізнесі з продажу запчастин заводам Укроборонпрому, і як людину, яка впливає на роботу державного концерну й має забезпечувати контракти, проплати і загалом «вирішувати питання».

      Наприклад, з матеріалів, оприлюднених Цензор.Нет (стр.45) відомо, що у 2017 році НАБУ мало на руках ось таку частину переписки (це повідомлення Рогози Жукову від 03.02.2017).

      "Подключи Игоря. Вот не надо было ему отдавать все деньги – понимаешь, надо их оставлять всегда в конец, почему я остался терпилой? Почему я выполнив свою работу первее всех, взял при этом чужие деньги, а в юрисдикции Игоря погашения и подписания не выполняются мало того деньги он забрал первый и все! Ему уже не горит и сильно нахуй не надо. Когда надо было шапки летели. Ты извини что тебе пишу ты ж не хочешь что бы я ему напрямую говорил. Но это не попацански что он меня не уважает! Ему пох забрал я деньги или нет а я хочу что бы было не похуй, как и тебе не похуй, ты бежишь зубами грызёшь а он только когда ему надо деньги. Он как 1,5 назад забрал бабки - но при этом я должен одалживать что бы закрывать везде дыры в том же НАБУ вот мне женя пишет третий день что ему надо деньги. Пож позвони ему пусть делает свою работу. Пусть звонит бабичу Глушко подымает волну и кипишь. Пусть Букин даёт деньги пож я хочу что бы погасили деньги нам срочно надо с тобой. Отгрузить роздатки забрать свои не заработанные деньги. Измени за эмоции – но это уже не эмоции. Просто меня не уважает Игорь не думает о том какие у нас с тобой проблемы!"

      гпу набу укроборонпром
      Документ, який оприлюднив "Цензор.Нет"

      Докази того, що ГПУ навесні 2017 року передала частину матеріалів справи в НАБУ ще 5 березня опублікував народний депутат Борислав Береза.

      Однак прес-служба НАБУ швидко почала запевнювати, що листування, оприлюднене в сюжетах, ГПУ до НАБУ ніколи не передавала. Це не відповідає дійсності: частина наведеної вище переписки Рогози з Жуковим, наприклад, уже була процитована в першій частині розслідування "Армія. Друзі.Бабки".

      В ході брифінгу директора НАБУ Артем Ситник на питання журналістів про те, чи були в переданих матеріалах – дані про ймовірну участь Гладковського, ухильно відповідав, що «достатніх підстав для оголошення підозри пану Гладковському не було» і що він не знає – що взагалі є у прокуратурі по цій справі, адже досі не витребував всі матеріали. Чому, маючи на руках докази причетності сина замсекретаря РНБО Ситник не витребував ці матеріали ще два роки тому - директор НАБУ не пояснив.

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      На цьому ж брифінгу Ситник стверджував, що переписок із співробітниками НАБУ в переданих матеріалах немає. Це також неправда, оскільки з-поміж іншого НАБУ була передана переписка Рогози із штатним детективом НАБУ Дмитром Литвиненком (стр.30), а також із Андрієм Калужнським (стр.30). Окремо зазначимо, що саме Калужинський у 2017 році приймав від прокуратури передачу матеріалів провадження.

      Також в окремому коментарі після виходу останньої частини розслідування, яка стосувалася правоохоронних органів, Ситник зазначив, що "матеріалів, де була б переписка нібито пана Гладковського , нібито пана Жукова – цієї переписки в антикорупційному бюро не було". Це твердження Ситника відповідає дійсності лише частково: переписок особисто Гладковського в "передачі" з прокуратури справді не було, однак була і переписка Жукова з Рогозою (стр.35), з котрої власне й наведена велика цитата про участь Ігоря Гладковського.

      Про причетність НАБУ до корупційних схем в "Укроборонпромі" – дивіться у розслідуванні "Наші гроші"

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

      11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.

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      Теги: Новини України Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі РНБО Розслідування
      Джерело: 24 канал
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