Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ відсторонило двох працівників

Національне антикорупційне бюро України відсторонило від роботи двох працівників – Олега Борисенка і Дмитра Литвиненка. Вони є фігурантами журналітського розслідування про розкрадання в оборонці.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що таке рішення ухвалили сьогодні вранці, пише ВВС Україна.

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Ситник розповів, що після консультації з радою громадського контролю, він поговорив з керівником управління внутрішнього контролю і вони вирішили відсторонити двох працівників. За його словами, це зроблено для того, щоб мінімізувати тиск на цих людей і максимально сприяти досудовому розслідуванню.

Артем Ситник додав, що не бачить достатніх підстав для відсторонення свого першого заступника Гізи Углави, який також згадується у розслідуванні.

Напередодні Рада громадського контролю НАБУ закликала Артема Ситника відсторонити від посад фігурантів розслідування. Мова йшла про першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, заступника керівника Третього відділу І підрозділу детективів головного підрозділу детективів НАБУ Олега Борисенка та детектива третього відділу І підрозділу головного підрозділу детективів НАБУ Дмитра Литвиненка.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.