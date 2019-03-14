Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ отстранило двух работников

Национальное антикоррупционное бюро Украины отстранило от работы двух сотрудников – Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко. Они являются фигурантами журналистского расследования о хищениях в оборонке.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что такое решение приняли сегодня утром, пишет ВВС Украина.

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Сытник рассказал, что после консультации с советом общественного контроля, он поговорил с руководителем управления внутреннего контроля и они решили отстранить двух работников. По его словам, это сделано для того, чтобы минимизировать давление на этих людей и максимально содействовать досудебному расследованию.

Артем Сытник добавил, что не видит достаточных оснований для отстранения своего первого заместителя Гизы Углави, который также упоминается в расследовании.

Накануне Совет общественного контроля НАБУ призвал Артема Сытника отстранить от должностей фигурантов расследования. Речь шла о первом заместителе директора НАБУ Гизо Углави, заместителя руководителя Третьего отдела И подразделения детективов головного подразделения детективов НАБУ Олеге Борисенко и детективе третьего отдела I подразделения глfвного подразделения детективов НАБУ Дмитрие Литвиненко.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным операцям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацкой", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.