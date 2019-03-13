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      Розпочалося розслідування щодо причетності НАБУ до схем в "Укроборонпромі"

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      Рада громадського контролю при НАБУ викликала на розмову першого заступника керівника Бюро Гізо Углаву та детективів, які фігурують у розслідуванні Bihus.Info. Рада також вимагає пред’явити всі копії документів, які журналісти показали у програмі.

      Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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      НАБУ стверджує, що факти, які оприлюднили журналісти – це маніпуляції й вони не причетні до корупційних схем в "Укроборонпромі". Рада громадського контролю при НАБУ викликала на розмову першого заступника керівника НАБУ Гізо Углаву.

      Гізо Углава
      Гізо Углава

      До керівництва були питання щодо їх листування з "Укроборонпромом" та компанією "Оптимумспецдеталь", яка постачала деталі оборонним підприємствам.

      Це листування є відповіддю на запит компанії "Оптимумспецдеталь", яка просила надати інформацію чи вони фігурують у переліку компаній з ознаками фіктивності. НАБУ відповіло, що до такого переліку компанію не включали,
      – розповіла голова Рада громадського контролю при НАБУ Галина Янченко.

      За словами представників Ради громадського контролю, ця відповідь не є коректною, якби НАБУ відповідало іншим способом, то запитань у цьому аспекті взагалі б не було. Мають відсторонити від виконання обов’язків усіх причетних до цього листування.

      Зазначалося, що Євген Шевченко, який фігурує у розслідування, як інформатор, не є штатним працівником НАБУ. Він допомагав у розслідуваннях на добровільних засадах.

      Він буде відвідувати НАБУ винятково за запрошенням управління внутрішнього контролю і в контексті службової перевірки. Ми бачимо, що в деяких випадках його публічні заяви можуть шкодити діяльності НАБУ, 
      – пояснила Галина Янченко.

      Представники Ради громадського контролю стверджують, що не можна звинувачувати НАБУ в бездіяльності. Буде з'ясовуватися на скільки активні були розслідування щодо корупційних схем в оборонному секторі. Кілька таких розслідувань відбувалося й були до суду. 

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

      11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.

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      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі НАБУ
      Джерело: 24 канал
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