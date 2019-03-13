Началось расследование относительно причастности НАБУ к схемам в "Укроборонпроме"

Совет общественного контроля при НАБУ вызвал на разговор первого заместителя руководителя Бюро Гизо Углаву и детективов, которые фигурируют в расследовании Bihus.Info. Совет также требует предъявить все копии документов, которые журналисты показали в программе.

Об этом сообщила корреспондент 24 каналу в прямом эфире.

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НАБУ утверждает, что факты, которые обнародовали журналисты – это манипуляции и они не причастны к коррупционным схемам в "Укроборонпроме". Совет общественного контроля при НАБУ вызвал на разговор первого заместителя руководителя НАБУ Гизо Углаву.



Гизо Углава

К руководству были вопросы относительно их переписки с "Укроборонпромом" и компанией "Оптимумспецдеталь", которая поставляла детали оборонным предприятиям.

Эта переписка является ответом на запрос компании "Оптимумспецдеталь", которая просила предоставить информацию фигурируют ли они в списке компаний с признаками фиктивности. НАБУ ответило, что в такой список компании не включали,

– рассказала глава Совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко.

По словам представителей Совета общественного контроля, этот ответ не является корректным, если бы НАБУ отвечало другим способом, то вопросов в этом аспекте вообще бы не было. Должны отстранить от исполнения обязанностей всех причастных к этой переписке.

Отмечалось, что Евгений Шевченко, который фигурирует в расследовании, как информатор, не является штатным работником НАБУ. Он помогал в расследованиях на добровольных началах.

Он будет посещать НАБУ исключительно по приглашению управления внутреннего контроля и в контексте служебной проверки. Мы видим, что в некоторых случаях его публичные заявления могут вредить деятельности НАБУ,

– пояснила Галина Янченко.

Представители Совета общественного контроля утверждают, что нельзя обвинять НАБУ в бездействии. Будет выясняться насколько активны были расследования коррупционных схем в оборонном секторе. Несколько таких расследований происходило и были в суд.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковський - сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 000 000 гривен.



К коррупционных сделок, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковський, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно - "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным - его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.