Коррупция в "Укроборонпроме": ответ НАБУ на обвинения

В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что в последней части расследования программы "Наши деньги" есть допущенные ошибки и манипуляции. Антикоррупционный орган отрицает свою причастность к покрытию сделок в "Укроборонпроме".

В заявлении НАБУ, обнародованном 12 марта, говорится, что информация о вычеркивании из списка фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь" для "Укроборонпрома" является ложью.

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"НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать справки о фиктивности. Так же, как и формировать или вести перечень/реестр компаний, которые являются фиктивными. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы", – говорится в заявлении.

В течение 2016-2017 годов "Укроборонпром" неоднократно обращался в НАБУ с просьбой предоставить информацию относительно компании-контрагентов. Ответы касались только тех компаний, о которых спрашивал "Укроборонпром". В частности, "Оптимумспецдеталь" упоминается в четырех письмах от НАБУ.

Письма, поступавшие НАБУ от "Укроборонпрома":

Антикоррупционеры утверждают, что ни в одном листе не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью. Зато приводятся конкретные, документально подтвержденные на тот момент факты. В НАБУ настаивают, что в переписке фигурантов журналистского расследования имя "Гиви" не может указывать на первого заместителя директора ведомства Гизо Углаву. В указанный период (21-31 января 2017 года) никаких писем относительно упомянутых компаний первый заместитель директора НАБУ не подписывал. Также в это время он не находился ни в командировке, ни в отпуске, как об этом упоминалось в журналистском расследовании,

– отметили в бюро. Также добавили, что НАБУ не "отсиживалось", а эти три года расследовало коррупцию в оборонной сфере. Уже привлечен к ответственности за коррупционные преступления в оборонке ряд топ-чиновников.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?​

Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.

Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" с РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме".

Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме".

Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования