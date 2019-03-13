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      Коррупция в "Укроборонпроме": ответ НАБУ на обвинения

      3 Читати новину українською
      В НАБУ ответили на обвинения в коррупционных схемах
      В НАБУ ответили на обвинения в коррупционных схемах / Фото из открытых источников

      В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что в последней части расследования программы "Наши деньги" есть допущенные ошибки и манипуляции. Антикоррупционный орган отрицает свою причастность к покрытию сделок в "Укроборонпроме".

      В заявлении НАБУ, обнародованном 12 марта, говорится, что информация о вычеркивании из списка фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь" для "Укроборонпрома" является ложью.

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      "НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать справки о фиктивности. Так же, как и формировать или вести перечень/реестр компаний, которые являются фиктивными. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы", – говорится в заявлении.

      В течение 2016-2017 годов "Укроборонпром" неоднократно обращался в НАБУ с просьбой предоставить информацию относительно компании-контрагентов. Ответы касались только тех компаний, о которых спрашивал "Укроборонпром". В частности, "Оптимумспецдеталь" упоминается в четырех письмах от НАБУ.

      Письма, поступавшие НАБУ от "Укроборонпрома":

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?​
      Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      К коррупционным сделкам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

      11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.

      Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" с РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме".
      Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме".
      Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования

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      Теги: Расследования НАБУ Новости Украины Артем Сытник Коррупция Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 Канал
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