Корупція в "Укроборонпромі": відповідь НАБУ на звинувачення
У Національному антикорупційному бюро стверджують, що в останній частині розслідування програми "Наші гроші" є допущені помилки та маніпуляції. Антикорупційний орган заперечує свою причетність до покривання оборудок в "Укроборонпромі".
У заяві НАБУ, яка оприлюднена 12 березня, йдеться, що інформація про викреслення зі списку фіктивних фірм "Оптимумспецдеталь" для "Укроборонпрому" є неправдою.
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"НАБУ взагалі не уповноважене на те, щоб давати довідки про фіктивність. Так само, як і формувати чи вести перелік/реєстр компаній, що є фіктивними. Але НАБУ, як будь-який державний орган, зобов'язане відповідати на запити", – йдеться у заяві.
Впродовж 2016-2017 років "Укроборонпром" неодноразово звертався до НАБУ з проханням надати інформацію щодо компаній-контрагентів. Відповіді стосувалися лише тих компаній, про які запитував "Укроборонпром". Зокрема, "Оптимумспецдеталь" згадується у чотирьох листах від НАБУ.
Листи, які надходили НАБУ від "Укроборонпрому":
Антикорупціонери стверджують, що у жодному листі не спростовується факт того, що компанія займається протиправною діяльністю. Натомість наводяться конкретні, документально підтверджені на той момент факти.
У НАБУ наполягають, що у переписці фігурантів журналістського розслідування ім'я "Гіві" не може вказувати на першого заступника директора відомства Гізо Углаву.
У згаданий період (21-31 січня 2017 року) жодних листів щодо згаданих компаній перший заступник директора НАБУ не підписував. Також у цей час він не перебував ані у відрядженні, ані у відпустці, як про це згадувалося у журналістському розслідуванні,
– наголосили в бюро.
Також додали, що НАБУ не "відсиджувалося", а ці три роки розслідувало корупцію в оборонній сфері. Вже притягнуто до відповідальності за корупційні злочини в оборонці низку топ-посадовців.
Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.
Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.
11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.
Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".
Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".
Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідуванняПравоохоронні органи та корупція в “Укроборонпромі”: фінальна частина скандального розслідування