09:52
13 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росію тримають за парканом. Чеченський Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:54, 12 березня
      Вєсті.UA: Куди поспішав Порошенко. За що Чорновол отримала орден
      Вєсті.UA
      19:48, 12 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Корупція в "Укроборонпромі": відповідь НАБУ на звинувачення

      142 Читать новость на русском
      У НАБУ відповіли на звинувачення в корупційних схемах
      У НАБУ відповіли на звинувачення в корупційних схемах / Фото з відкритих джерел

      У Національному антикорупційному бюро стверджують, що в останній частині розслідування програми "Наші гроші" є допущені помилки та маніпуляції. Антикорупційний орган заперечує свою причетність до покривання оборудок в "Укроборонпромі".

      У заяві НАБУ, яка оприлюднена 12 березня, йдеться, що інформація про викреслення зі списку фіктивних фірм "Оптимумспецдеталь" для "Укроборонпрому" є неправдою.

      Читайте також: Скандал із розкраданням в "Укроборонпромі": у НАБУ розпочали службове розслідування

      "НАБУ взагалі не уповноважене на те, щоб давати довідки про фіктивність. Так само, як і формувати чи вести перелік/реєстр компаній, що є фіктивними. Але НАБУ, як будь-який державний орган, зобов'язане відповідати на запити", – йдеться у заяві. 

      Впродовж 2016-2017 років "Укроборонпром" неодноразово звертався до НАБУ з проханням надати інформацію щодо компаній-контрагентів. Відповіді стосувалися лише тих компаній, про які запитував "Укроборонпром". Зокрема, "Оптимумспецдеталь" згадується у чотирьох листах від НАБУ.

      Листи, які надходили НАБУ від "Укроборонпрому":

      Антикорупціонери стверджують, що у жодному листі не спростовується факт того, що компанія займається протиправною діяльністю. Натомість наводяться конкретні, документально підтверджені на той момент факти. 

      У НАБУ наполягають, що у переписці фігурантів журналістського розслідування ім'я "Гіві" не може вказувати на першого заступника директора відомства Гізо Углаву.

      У згаданий період (21-31 січня 2017 року) жодних листів щодо згаданих компаній перший заступник директора НАБУ не підписував. Також у цей час він не перебував ані у відрядженні, ані у відпустці, як про це згадувалося у журналістському розслідуванні,
      – наголосили в бюро.

      Також додали, що НАБУ не "відсиджувалося", а ці три роки розслідувало корупцію в оборонній сфері. Вже притягнуто до відповідальності за корупційні злочини в оборонці низку топ-посадовців.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

      11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.

      Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".

      Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".

      Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідуванняПравоохоронні органи та корупція в “Укроборонпромі”: фінальна частина скандального розслідування

      blog_ava
      Гороскоп на 13 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1005
      Теги: Новини України НАБУ Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Розслідування Корупція Артем Ситник
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      сьогодні , 08:40 Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      Наталія Лебідь 476
      У спорті з трьох років, а з чотирьох бігаю кроси, – чемпіонка Європи лучниця Жанна Наумова
      сьогодні , 08:05 У спорті з трьох років, а з чотирьох бігаю кроси, – чемпіонка Європи лучниця Жанна Наумова
      Станіслав Безушко 168
      Які мобільні додатки найпопулярніші серед українців: цікавий рейтинг
      сьогодні , 09:04 Які мобільні додатки найпопулярніші серед українців: цікавий рейтинг
      438
      Улюбленець Путіна Газманов провалився під сцену, виступаючи в окупованому Донецьку: відео
      сьогодні , 08:59 Улюбленець Путіна Газманов провалився під сцену, виступаючи в окупованому Донецьку: відео
      3325
      Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      12 березня , 22:00 Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      Ольга Черненко 656
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук