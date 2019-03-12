Скандал із розкраданням в "Укроборонпромі": у НАБУ розпочали службове розслідування

У Національному антикорупційному бюро України оголосили про початок службового розслідування за фактами можливих неправомірних дій своїх працівників. Вони можуть бути пов’язані з фігурантами журналістського розслідування Bihus.info.

У фінальній частині розслідування, яку журналісти оприлюднили 11 березня, є інформація про осіб із НАБУ, які відігравали важливу роль у корупційних схемах, пов’язаних із концерном.

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Службове розслідування, як інформують у НАБУ, розпочали ще до виходу в ефір фінального випуску програми "Наші гроші", у якому розповідається про розкрадання у концерні "Укроборонпром".

Наразі розслідування триває. Також запевняємо у всебічному сприянні слідчим Державного бюро розслідувань у проведенні розпочатого ними розслідуванням за фактами, оприлюдненими Bihus.info,

– мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що ще до офіційної заяви НАБУ Рада громадського контролю звернулася до директора бюро Артема Ситника з вимогою відсторонити від обов'язків першого заступника керівника НАБУ Гізо Углаву, який фігурує у резонансному розслідуванні. Окрім цього, РГК вимагає звільнити детективів НАБУ Олега Борисенка і Дмитра Литвиненка.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.