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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      Скандал із розкраданням в "Укроборонпромі": у НАБУ розпочали службове розслідування

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      У НАБУ оголосили про початок розслідування за фактом причетності своїх працівників до скандалу з "Укроборонпромом"
      У НАБУ оголосили про початок розслідування за фактом причетності своїх працівників до скандалу з "Укроборонпромом" / фото з відкритих джерел

      У Національному антикорупційному бюро України оголосили про початок службового розслідування за фактами можливих неправомірних дій своїх працівників. Вони можуть бути пов’язані з фігурантами журналістського розслідування Bihus.info.

      У фінальній частині розслідування, яку журналісти оприлюднили 11 березня, є інформація про осіб із НАБУ, які відігравали важливу роль у корупційних схемах, пов’язаних із концерном.

      Читайте також: Всі правоохоронні органи знали про корупцію в оборонці: останній випуск шокуючого розслідування

      Службове розслідування, як інформують у НАБУ, розпочали ще до виходу в ефір фінального випуску програми "Наші гроші", у якому розповідається про розкрадання у концерні "Укроборонпром".

      Наразі розслідування триває. Також запевняємо у всебічному сприянні слідчим Державного бюро розслідувань у проведенні розпочатого ними розслідуванням за фактами, оприлюдненими Bihus.info,
      – мовиться у повідомленні.

      Зазначимо, що ще до офіційної заяви НАБУ Рада громадського контролю звернулася до директора бюро Артема Ситника з вимогою відсторонити від обов'язків першого заступника керівника НАБУ Гізо Углаву, який фігурує у резонансному розслідуванні. Окрім цього, РГК вимагає звільнити детективів НАБУ Олега Борисенка і Дмитра Литвиненка.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

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      Теги: Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Корупція НАБУ Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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