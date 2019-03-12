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      Скандал с хищениями в "Укроборонпроме": в НАБУ начали служебное расследование

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      В НАБУ объявили о начале расследования по факту причастности своих сотрудников к скандалу с "Укроборонпромом"
      В НАБУ объявили о начале расследования по факту причастности своих сотрудников к скандалу с "Укроборонпромом" / Фото из открытых источников

      В Национальном антикоррупционном бюро Украины объявили о начале служебного расследования по фактам возможных неправомерных действий своих работников. Они могут быть связаны с фигурантами журналистского расследования Bihus.info.

      В финальной части расследования, которую журналисты обнародовали 11 марта, есть информация о лицах с НАБУ, которые играли важную роль в коррупционных схемах, связанных с концерном.

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      Служебное расследование, как информируют в НАБУ, начали еще до выхода в эфир финального выпуска программы "Наши деньги", в котором рассказывается о хищениях в концерне "Укроборонпром".

      Расследование продолжается. Также заверяем во всестороннем содействии следователям Государственного бюро расследований в проведении начатого ими расследования по фактам, обнародованным Bihus.info,
      – говорится в сообщении.

      Отметим, что еще до официального заявления НАБУ Совет общественного контроля обратился к директору бюро Артему Сытнику с требованием отстранить от обязанностей первого заместителя руководителя НАБУ Гизо Углаву, который фигурирует в резонансном расследовании. Кроме этого, РГК требует уволить детективов НАБУ Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      К коррупционным сделкам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел в отношении "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция Журналисты НАБУ
      Источник: 24 Канал
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