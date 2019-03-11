Какую роль играли Генпрокуратура и НАБУ: последняя часть скандального расследования

Журналисты Bihus.info выяснили, какую роль в коррупционных схемах играли Генпрокуратура и НАБУ. А также почему военная прокуратура убирала следы собственных расследований.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме

Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В эту схему привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

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Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

Расследование военной прокуратуры

Весной 2017 года сотрудники военного прокурора Украины Анатолия Матиоса пожаловали с обыском в центральный офис "Укроборонпрома". Там они искали документы по фирме "Оптимумспецдеталь". Военная прокуратура трижды бралась за дело, и только на третий раз ей удалось продвинуться чуть дальше.

Однако, только прокуроры приближались к реальным организаторам схемы, в том числе и к Гладковскому, военная прокуратура зачищала следы того, что какое-то расследование вообще существовало. А определение, которым суд разрешил обыски в концерне, просто скрыли в реестре.

Заявление Луценко

После выхода первых двух частей расследования генпрокурор заявил, что следствие и без журналистов доходило до победного конца в этом деле. А расследование "Наших денег" просто опередило Генпрокуратуру.



Генпрокурор Юрий Луценко

Но Луценко обходит ключевое – целых три года Генпрокуратура знала о коррупционных схемах. А "мальчики" делали все возможное, чтобы эти дела не продвигались дальше. Поэтому, если бы журналисты не подняли шумиху, прокуроры и дальше стояли бы на финишной прямой.

Деятельность НАБУ

В конце концов после публикации первых частей расследования, НАБУ развернуло активную деятельность, зарегистрировав несколько производств и проведя не очень результативные обыски.



Жуков требует убрать его из списка "Оптимы"

Список в этом контексте – это перечень фиктивных фирм, в который НАБУ внесло центральную компанию группировки "Оптима" из-за ее подозрительных контактов с Харьковским бронетанковым заводом. НАБУ вело расследование по закупкам этого завода, а "Оптима" продавала заводу танковые прицелы.

Осенью 2016 года НАБУ передает список ненадежных компаний руководству "Укроборонпрома". Копия списка сразу попала к Виталию Жукову, и у него "сорвало крышу" , потому что из-за этого документа концерн останавливает выплаты.



Переписка Жукова и Рогозы

К слову, Александр "Глушко", Алексей Бабич и Роман "Тымкив" – директоры Харьковского, Житомирского и Львовского бронетанковых заводов. Яков "Мармыло" – руководитель Харьковского машиностроительного завода.

Жуков проинструктировал Рогозу, что НАБУ должно сообщить концерну, что "Оптима" – это "показательно-примерное предприятие". Потому что тогда концерн заплатит. Через месяц Рогоза отпишется Жукову, что все нормально и НАБУ вычеркнет их компанию из списка подозрительных.



Рогоза отметил, что НАБУ вычеркнет их компанию из списка подозрительных

На следующий день Рогоза получил письмо, в котором было уже не восемь фирм, а только семь. "Оптима" из списка, как и говорил Рогоза, исчезает.

Прицелы Харьковский бронетанковый завод покупал у "мальчиков" с трехкратной переплатой. В их внутренней бухгалтерии, цена закупки у контрабандиста 18 тысяч долларов за штуку, а цена продажи на завод – 54 тысячи.



Цены были завышены в три раза

Завод продолжал покупать прицелы у "мальчиков" после того, как НАБУ вычеркнуло компанию из перечня подозрительных. Подпись Гизо Углавы стоила оборонному бюджету еще 13 миллионов гривен.

Расследование больше напоминало партнерство

Но все это больше напоминает партнерство, чем расследование. Когда "мальчики" захотели персональную справку от НАБУ, что они "чистые", они ее получили. Кстати, отчитываясь об успехах, директор НАБУ Артем Сытник сказал, что его орган такие документы не выдает.



Детективы НАБУ компанию "Оптимумспецдеталь" в перечень компаний с признаками фиктивности не включали

Кто же организовал такое партнерство

Контакты в НАБУ "мальчикам" обеспечивал давний друг Рогозы – Евгений Шевченко. Это известный бизнесмен и информатор Национального антикоррупционного бюро. Шевченко – нештатный сотрудник бюро. Добровольный помощник, который принимал участие во многих операциях НАБУ под прикрытием. "Друг НАБУ" – так описал свой статус сам Евгений. И друг он не только для Бюро, но и для группы Гладковского-Жукова.



"Друг НАБУ" Евгений Шевченко

В декабре 2016 года Евгений объяснил Рогозе, что детектив, который "расследует" оборонительные схемы, подготовит нужное группе письмо.



Переписка Шевченко и Рогозы

В отличие от спецагента Жени Дима – это уже штатный работник НАБУ, детектив Дмитрий Литвиненко. В январе 2017 года Литвиненко уточнял у Рогозы, какую фирму удалить из перечня проблемных контрагентов.

К сожалению, четкий прайс НАБУ на услуги для преступной группировки в переписке отсутствует, однако однозначны указания на платность этих услуг. В феврале 2017 года Рогоза жаловался Жукову, что ему нужны деньги, чтобы закрыть вопрос в НАБУ.



Рогоза жаловался Жукову, что ему нужны деньги

Шевченко же заявил, что никогда не просил у Рогозы деньги для НАБУ. Может сложиться впечатление, что Евгений был для этой группы "бегунком", но совместно с группой Гладковского-Жукова-Рогозы, он заработал 300 тысяч долларов, вложившись в их бизнес по продаже контрабандных запчастей "Укроборонпрому".

О том, что Шевченко знаком с "мальчиками", журналисты "Бигус инфо" знали еще в 2017 году, когда в их руки попали записи с камер наблюдения Житомирского бронетанкового завода. На кадрах – проходная завода, пропуска получают двое посетителей: Виталий Жуков и Евгений Шевченко.



Встреча Шевченко и Жукова

Кроме этого, в руки журналистов "Бигус инфо" попал интересный документ, который после визита Жукова и Шевченко завод направил "наверх" в концерн. В докладной говорится о том, что Жуков угрожал: или работаете, или имеете проблемы. Евгений Шевченко же представился куратором этого сотрудничества от заместителя генерального директора "Укроборонпрома".

Теперь Евгений уверяет, что как спецагент НАБУ "разрабатывал" директоров заводов и мечтал посадить на нары чуть ли не всю верхушку концерна, директора Житомирского бронетанкового тоже. Посадить так никого и не удалось.

В течение двух часов разговоров с журналистами Шевченко мастерски обходил коррупционные вопросы. Он признал, что инвестировал в контрабанду, но опроверг завышение цены. Знал все о взятках в оборонке, но заявлял, что ничего не давал.

Возможно, в течение полугода я смогу дать более точную информацию относительно сделок, в которых я принимал участие. Но пока я не могу все рассказать,

– сообщил Шевченко.

В 2016 году "Оптима" выпала из интерес детективов НАБУ. И лишь летом 2017 они снова заподозрили, что что-то с этой фирмой не так. Но к активным обсуждениям сделок "Оптимы" НАБУ вернется аж в конце 2018 года. А за это время группа Гладковского и Жукова успела вытащить из Харьковского бронетанкового завода еще 14 миллионов гривен.

Роль президентской "Ленкузницы"

Благодаря куриной слепоте всех следственных органов – аппетиты групп стремительно росли. В их планах было перевезти на "Ленкузницу" импорт двигателей и бронетехников, а еще продать "Укрборонпрому" запчасти для зенитных комплексов и самолетов на 100 миллионов долларов.

На фото та же самая проходная "Житомирского бронетанкового". Пропуск на завод получает Андрей Рогоза. Обратите внимание на дату – сентябрь 2018 года. Рогоза приезжал на завод не просто так. На этом аудиозаписи с представителем завода о поставках и называют новую фирму – "Торгпром юа".



Проходная "Житомирского бронетанкового"

"У нас же есть другие компании, которые новые сейчас работают – "Торгпром юа". Она грузит на Харьков сейчас, грузит на другие предприятия Министерства обороны", – сказал Рогоза.

Журналисты проверили эту фирму, и она действительно уже получила три миллиона от "Харьковского бронетанкового завода". На фото центральная проходная "Киевского бронетанкового завода" и Mersedes Жукова. Он заходит на завод с какими-то документами в руках.



Жуков заходит в помещение "Киевского бронетанкового завода"



Виталий Жуков выезжает с "Киевского бронетанкового завода"

Директор завода уверял, что ни с Рогозой, ни с Жуковым больше не сотрудничает. Однако, зачем тогда он катается на завод, Жуков так и не объяснил. Но журналисты уже знают – у Жукова тоже новая компания, которая называется "Специальное конструкторское бюро Вектор В". Специализация – производство оружия и боеприпасов. Эта компания размещена на территории "Ленинской кузницы", и уже успела заключить контракт с "Киевским бронетанковым".

Значение расследования

Журналисты не просто так сделали блок о правоохранительных органах финальным. Расследование не планировалось под выборы. Но благодаря им набрало резонанс и огласку. Директоров заводов отстранили от должностей, Луценко наделал громких заявлений в телевизоре, три года официальные расследования велись с нулевым результатом и так далее.

Сейчас пока все шевелятся из-за выборов, особенно хочется напомнить ГПУ, НАБУ, СБУ и тому подобным, что они должны делать свою работу так же, как и журналисты. Они не должны обращать внимание ни на фамилии, ни на должности, ни на выборы в календаре.

Смотрите видео полного выпуска конечной части расследования о коррупции в "Укроборонпроме"

Первая часть расследования – Отмывали огромные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"



Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"