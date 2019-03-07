Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ обыскало Гладковских

НАБУ провело ряд обысков у первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря и других фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах, мы зарегистрировали 2 производства. В рамках одного из них сегодня был проведен ряд обысков – около 20 в том числе и по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других", – сказал на брифинге директор НАБУ Артем Сытник.

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Смотрите видео расследования о сделках в оборонном секторе Украины:

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам, по данным журналистов, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



По данным расследования, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.