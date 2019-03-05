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      Кто такой Игорь Гладковский и известно о его недвижимости

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      Игорь Гладковський - кто он такой и все о его недвижимости
      Кто такой Игорь Гладковский / Коллаж 24 канала

      Игорь Гладковский – 25-летний сын уже экс-первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского. Гладковский-младший является одним из главных фигурантов резонансного журналистского расследования проекта "Наши деньги" о масштабных хищениях в оборонной сфере.

      Коротко о резонансном расследовании Бигуса:

      • 25 февраля журналисты Bihus.Info обнародовали первые две части расследования, в котором говорится, что Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем хищения и контрабанды в оборонном комплексе Украины.

      Читайте также: Отмывали баснословные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

      • Гладковский-младший вместе с сообщниками организовал поставку контрабандных деталей из России для украинской военной техники. Государственные оборонные предприятия закупали их по завышенным, в несколько раз, ценам у фирм-прокладок.

      • В третьей части расследования "Наших денег", которая была обнародована 4 марта, говорится, что руководство госконцерна "Укроборонпром" знало о масштабных коррупционных схемах.

      • Отец Гладковского-младшего Олег Гладковский, находясь на должности первого заместителя Секретаря СНБО, не просто знал о мошеннических схемах сына и давал на них согласие, но и получал от этого немалые откаты.

      Ігор Гладковський Олег Гладковський РНБО Укроборонпром розслідування
      Олег Гладковский (на фото справа) знал про махинации сына Игоря Гладковского (на фото слева)

      4 марта Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО.

      В этот же день Игорь Гладковский обнародовал видеоответ на расследование журналистов "Наших денег", в котором называет все изложенное фейком и попыткой дискредитации действующего президента Петра Порошенко накануне президентских выборов.

      Что известно об Игоре Гладковском?

      Игорь Гладковский родился в 1994 году. Он является самым старшим из трех сыновей Олега Гладковского (до 2014-го года – Свинарчук) и Ольги Свинарчук.

      На сайте МИД Украины указано, что Игорь Олегович Гладковский является почетным консулом в Киеве Республики Сейшельские Острова. До него эту должность занимал сам Олег Гладковский.

      Ігор Гладковський консул Сейшельські острови
      Игорь Гладковский является почетным консулом Республики Сейшельские Острова в Киеве

      Сейшелы – известный во всем мире оффшор, а еще там с семьей любит отдыхать генеральный прокурор Юрий Луценко.

      Адрес консульства, которое возглавляет Гладковский-младший совпадает с адресом офиса компании "Хюндай Моторс Украина", руководителем которой также является Игорь Гладковский.

      Ігор Гладковський авто Хюндай
      Игорь Гладковский также является руководителем компании "Хюндай Моторс Украина"

      Лицо со званием почетного консула имеет право на дипломатический паспорт и машину на дипломатических номерах, консул также обладает дипломатической неприкосновенностью.

      Читайте также: Папенькин сынок и консул на Сейшелах: что нужно знать об Игоре Гладковском

      Что известно о недвижимости Игоря Гладковского?

      Дом Гладковского-младшего расположен в элитном селе Козин под Киевом.

      После публикации журналистского расследования к нему уже дважды подряд наведывались активисты "Национальных дружин" и "Нацкорпуса".

       

      Активисты пикетировали дом Игоря Гладковского в Козине: смотрите видео

      Как пишет издание "Информатор", на территории усадьбы, к которой пришли с пикетом активисты, расположены два дома, принадлежащие семье Гладковских: один Игорю Гладковскому, а другой его матери.

      В ежегодной электронной декларации за 2017 год Гладковский-старший, находясь на должности заместителя секретаря СНБО, указал, что его жена Юлия владеет 4 земельными участками в селе Козин.

      Ей принадлежит два участка площадью 1500 и 890 метров квадртаних, приобретенные в собственность в 2006 году, и еще два площадью 1127 и 1253 м² соответственно, владелицей которых женщина стала в 2016-м.

      Олег Гладковський декларація 2017Земельные участки, записанные на Юлию Гладковскую в Козине под Киевом

      Гигантские жилые дома площадью 863, 594 и 589 квадратов в Козине также задекларированны на Юлию Гладковскую.

      Всю недвижимость, которую Гладковский-старший декларировал за 2017-й год, он записал на жену.

      Сына Игоря Олег Гладковский в последний раз указывал в своей ежегодной декларации за 2015-й год.

      Ігор Гладковський Олег ГладковськийПоследний раз Олег Гладковский указывал старшего сына Игоря в декларации за 2015–й год

      Тогда на "Джуниора" были записаны два земельных участка площадью 623 метра квадратных в селе Гора на Бориспольском шоссе.

      В этом же населенном пункте по состоянию на 2015-й Игорь Гладковский имел в собственности два жилых дома площадью 288 и 289 квадратных метров, которые приобрел в собственность в конце 2012 года.

      Ігор Гладковський нерухомість декларація Олег Гладковський

      Расследование Bihus.info о расследовании в оборонном комплексе: смотрите видео

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      Теги: Расследования Коррупция Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Елитная недвижемость Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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