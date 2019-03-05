Хто такий Ігор Гладковський і що відомо про його нерухомість

Ігор Гладковський – 25-річний син вже екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Гладковський-молодший є одним з головних фігурантів резонансного журналістського розслідування проекту "Наші гроші" про масштабні розкрадання в оборонній сфері.

Коротко про резонансне розслідування Бігуса:

• 25 лютого журналісти Bihus.Info оприлюднили перші дві частини розслідування, у якому йдеться, що Ігор Гладковський був безпосереднім учасником мільйонних схем розкрадання та контрабанди в оборонному комплексі України.

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• Гладковський-молодший разом зі спільниками організував поставку контрабандних деталей з Росії для української військової техніки. Державні оборонні підприємства закуповували їх за у кілька разів завищеними цінами у фірм-прокладок.

• У третій частині розслідування "Наших грошей", яка була оприлюднена 4 березня, йдеться про те, що керівництво держконцерну "Укроборонпром" знало про масштабні корупційні схеми.

• Батько Гладковського-молодшого Олег Гладковський, перебуваючи на посаді першого заступника Секретаря РНБО, не просто знав про шахрайські оборудки сина і давав на них згоду, але й отримував з цього чималі відкати.



Олег Гладковський (на фото справа) знав про махінації сина Ігоря Гладковського (на фото зліва)

4 березня Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО.

У цей же день Ігор Гладковський оприлюднив відеовідповідь на розслідування журналістів "Наших грошей", в якому називає все викладене фейком і спробою дискредитації чинного президента Петра Порошенка напередодні президентських виборів.

Що відомо про Ігоря Гладковського?

Ігор Гладковський народився 1994 року. Він є найстаршим з трьох синів Олега Гладковського (до 2014-го року – Свинарчук) та Ольги Свинарчук.

На сайті МЗС України зазначено, що Ігор Олегович Гладковський є почесним консулом у Києві Республіки Сейшельські Острови. До нього цю посаду займав сам Олег Гладковський.



Ігор Гладковський є почесним консулом Республіки Сейшельські Острови у Києві

Сейшели – є відомим у всьому світі офшором, а ще там з родиною полюбляє відпочивати генеральний прокурор Юрій Луценко.

Адреса консульства, яке очолює Гладковський-молодший, збігається з адресою офісу компанії "Хюндай Моторс Україна", керівником якої також є Ігор Гладковський.



Ігор Гладковський також є керівником компанії "Хюндай Моторс Україна"

Особа зі званням почесного консула має право на дипломатичний паспорт і автівку на дипломатичних номерах, консул також має дипломатичну недоторканність.

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Що відомо нерухомість Ігоря Гладковського?

Будинок Гладковського-молодшого розташований в елітному селі Козин під Києвом.

Після публікації журналістського розслідування до нього вже двічі поспіль навідувались активісти "Національних дружин" та "Нацкорпусу".

Активісти пікетували будинок Ігоря Гладковського у Козині: дивіться відео

Як пише видання "Інформатор", на території садиби, до якої прийшли з пікетом активісти, розташовані два будинки, що належать родині Гладковських: один – Ігорю Гладковському, а інший – його матері.

У щорічній електронній декларації за 2017 рік Гладковський-старший, перебуваючи на посаді заступника секретаря РНБО, вказав, що його дружина Юлія володіє 4 земельними ділянками у селі Козин.

Їй належать дві ділянки, площею 1500 та 890 метрів квадртаних, набуті у власність у 2006-му році, та ще дві, площею 1127 та 1253 м² відповідно, власницею яких жінка стала у 2016-му.



Земельні ділянки, записані на Юлію Гладковську у Козині під Києвом

Гігантські житлові будинки, площею 863, 594 та 589 квадратів, у Козині також задекларовані на Юлію Гладковську.

Усю нерухомість, яку Гладковський-старший декларував за 2017-й рік, він записав на дружину.

Сина Ігоря Олег Гладковський востаннє вказував у своїй щорічній декларації за 2015-й рік.



Востаннє Олег Гладковський вказував старшого сина Ігоря в декларації за 2015-й рік

Тоді на "Джуніора" були записані дві земельні ділянки площею 623 метри квадратні у селі Гора на Бориспільському шосе.

У цьому ж населеному пункті станом на 2015-й Ігор Гладковський мав у власності два житлові будинки площею 288 та 289 метрів квадратних, які набув у власність наприкінці 2012 року.

Розслідування Bihus.info про розслідування в оборонному комлексі: дивіться відео

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