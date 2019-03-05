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      Хто такий Ігор Гладковський і що відомо про його нерухомість

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      Ігор Гладковський - хто він такий та все про його нерухомість
      Хто такий Ігор Гладковський? / Колаж 24 каналу

      Ігор Гладковський – 25-річний син вже екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Гладковський-молодший є одним з головних фігурантів резонансного журналістського розслідування проекту "Наші гроші" про масштабні розкрадання в оборонній сфері.

      Коротко про резонансне розслідування Бігуса:

      • 25 лютого журналісти Bihus.Info оприлюднили перші дві частини розслідування, у якому йдеться, що Ігор Гладковський був безпосереднім учасником мільйонних схем розкрадання та контрабанди в оборонному комплексі України.

      Читайте також: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

      • Гладковський-молодший разом зі спільниками організував поставку контрабандних деталей з Росії для української військової техніки. Державні оборонні підприємства закуповували їх за у кілька разів завищеними цінами у фірм-прокладок.

      • У третій частині розслідування "Наших грошей", яка була оприлюднена 4 березня, йдеться про те, що керівництво держконцерну "Укроборонпром" знало про масштабні корупційні схеми.

      • Батько Гладковського-молодшого Олег Гладковський, перебуваючи на посаді першого заступника Секретаря РНБО, не просто знав про шахрайські оборудки сина і давав на них згоду, але й отримував з цього чималі відкати.

      Ігор Гладковський Олег Гладковський РНБО Укроборонпром розслідування
      Олег Гладковський (на фото справа) знав про махінації сина Ігоря Гладковського (на фото зліва)

      4 березня Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО.

      У цей же день Ігор Гладковський оприлюднив відеовідповідь на розслідування журналістів "Наших грошей", в якому називає все викладене фейком і спробою дискредитації чинного президента Петра Порошенка напередодні президентських виборів.

      Що відомо про Ігоря Гладковського?

      Ігор Гладковський народився 1994 року. Він є найстаршим з трьох синів Олега Гладковського (до 2014-го року – Свинарчук) та Ольги Свинарчук.

      На сайті МЗС України зазначено, що Ігор Олегович Гладковський є почесним консулом у Києві Республіки Сейшельські Острови. До нього цю посаду займав сам Олег Гладковський.

      Ігор Гладковський консул Сейшельські острови
      Ігор Гладковський є почесним консулом Республіки Сейшельські Острови у Києві

      Сейшели – є відомим у всьому світі офшором, а ще там з родиною полюбляє відпочивати генеральний прокурор Юрій Луценко.

      Адреса консульства, яке очолює Гладковський-молодший, збігається з адресою офісу компанії "Хюндай Моторс Україна", керівником якої також є Ігор Гладковський.

      Ігор Гладковський авто Хюндай
      Ігор Гладковський також є керівником компанії "Хюндай Моторс Україна"

      Особа зі званням почесного консула має право на дипломатичний паспорт і автівку на дипломатичних номерах, консул також має дипломатичну недоторканність.

      Читайте також: Татковий синок та консул на Сейшелах: що потрібно знати про Ігоря Гладковського

      Що відомо нерухомість Ігоря Гладковського?

      Будинок Гладковського-молодшого розташований в елітному селі Козин під Києвом.

      Після публікації журналістського розслідування до нього вже двічі поспіль навідувались активісти "Національних дружин" та "Нацкорпусу".

       

       

      Активісти пікетували будинок Ігоря Гладковського у Козині: дивіться відео

      Як пише видання "Інформатор", на території садиби, до якої прийшли з пікетом активісти, розташовані два будинки, що належать родині Гладковських: один – Ігорю Гладковському, а інший – його матері.

       

       

      У щорічній електронній декларації за 2017 рік Гладковський-старший, перебуваючи на посаді заступника секретаря РНБО, вказав, що його дружина Юлія володіє 4 земельними ділянками у селі Козин.

      Їй належать дві ділянки, площею 1500 та 890 метрів квадртаних, набуті у власність у 2006-му році, та ще дві, площею 1127 та 1253 м² відповідно, власницею яких жінка стала у 2016-му.

      Олег Гладковський декларація 2017
      Земельні ділянки, записані на Юлію Гладковську у Козині під Києвом

      Гігантські житлові будинки, площею 863, 594 та 589 квадратів, у Козині також задекларовані на Юлію Гладковську.

      Усю нерухомість, яку Гладковський-старший декларував за 2017-й рік, він записав на дружину.

      Сина Ігоря Олег Гладковський востаннє вказував у своїй щорічній декларації за 2015-й рік.

      Ігор Гладковський Олег Гладковський
      Востаннє Олег Гладковський вказував старшого сина Ігоря в декларації за 2015-й рік

      Тоді на "Джуніора" були записані дві земельні ділянки площею 623 метри квадратні у селі Гора на Бориспільському шосе.

      У цьому ж населеному пункті станом на 2015-й Ігор Гладковський мав у власності два житлові будинки площею 288 та 289 метрів квадратних, які набув у власність наприкінці 2012 року.

      Ігор Гладковський нерухомість декларація Олег Гладковський

      Розслідування Bihus.info про розслідування в оборонному комлексі: дивіться відео

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      Теги: Корупція Новини політики Розслідування Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Елітна нерухомість Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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