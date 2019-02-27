Татковий синок та консул на Сейшелах: що потрібно знати про Ігоря Гладковського

Керівник "Хюндай Мотор Україна" Ігор Гладковський любить розкішне життя та дорогі авто. Біографія 25-річного Ігоря Глядковського рясніє солідними посадами. Він не лише успішний бізнесмен, а ще й дипломат.

За інформацією МЗС Ігор Гладковський очолює почесне консульство республіки Сейшельські острови.

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Це екзотична острівна країна, де корупціонери ховають вкрадені гроші. Від них там не вимагають жодної документації, звітності, гарантують повну конфіденційність.



Ігор Гладковський – почесний консул Сейшельських островів (скріншот сайту МЗС)

До нього цю посаду займав його батько – Олег Гладковський. За дивним збігом обставин адреса консульства – вулиця Електриків – збігається з юридичною адресою груп компаній "Укрпромінвест", власниками яких є все той же Олег Гладковський, Петро Порошенко та Ігор Кононенко.



"Укрпромінвест" на вулиці Електриків у Києві

На цій вулиці ж розташований елітний спортклуб "5 елемент", який належить Петру Порошенку. Це приміщення взагалі називають неофіційним офісом гаранта.



Спортклуб "5 елемент", який називають неофіційним офісом Порошенка

У 2018 році офіс консульства переїхав на Новокостянтинівську, 1. За цією адресою розташована приватна фірма "Хюндай Мотор Україна", яка також належить Ігорю та Олегу Гладковським. Однак ні за старою, ні за новою адресою відшукати Ігоря Гладковського журналістам не вдалося. Про консульство також ніхто не чув.

Журналісти шукали місце роботи Ігоря Гладковського:

За даними ЗМІ, ще у березні 2018 року на Ігоря Гладковського була зареєстрована автомобільна корпорація "Богдан", якою раніше володів батько, а у 2000-х роках – Петро Порошенко.

Гладковський-молодший опинявся у центрі уваги ЗМІ як фігурант скандалів, пов’язаних із різними корупційними схемами. Зокрема, Ігор Гладковський є співзасновником ТОВ "Київбіоенерго" спільно з іншим молодим непублічним бізнесменом Тарасом Ігнащенко, який є сином радника міністра енергетики Ігоря Насалика Володимира Ігнащенка. Компанію "Київбіоенерго" журналісти пов’язували із оборудками іншого бізнес-партнера президента Ігоря Кононенко.



Ігор Гладковський

Також журналісти з’ясували: соратники президента чомусь користувалися машинами консульства. Наприклад, дружина Ігоря Кононенка орендувала там BMW. Напевно, намагалися уникнути сплати податків за розмитнення дорогих іноземних авто.

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Сім'я Гладковських до 2014 року були Свинарчуками. Потім змінили немилозвучне прізвище, але, як зауважує журналіст Дубинський, у 2016 році поліція склала на сина заступника секретаря РНБО протокол за водіння у нетверезому стані. От тільки не на прізвище Гладковський, а на Свинарчук. Тож, у бізнесмена, скоріш за все, залишилося два паспорти.

Які стосунки у Петра Порошенка та Олега Гладковського

Журналіст Іван Верестюк наголосив, що Олег Гладковський – це людина Петра Порошенка, яка є "смотрящою" над оборонним сектором. Проте Гладковський не просто бізнес-партнер Порошенка, він друг президента з 90-х років.



Гладковський разом з Порошенком і Кононенком засновував "Укрпромінвест"

Відпочивають друзі теж разом. Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднили фото вілл Гладковського, Порошенка та Кононенка в елітному районі Іспанії.



Вілли Порошенка та Гладковського в Іспанії

Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини й техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.