Україна не отримає допомогу Заходу через скасування статті про незаконне збагачення, – Лещенко

27 лютого під будівлею Конституційного суду з самого ранку відбувся пікет. Протестували проти рішення, яким Феміда розв'язала руки корупціонерам. Судді скасували статтю про незаконне збагачення, за якою нардепи і держслужбовці мали доводити, звідки у них розкішні авто та маєтки.

У самому ж Конституційному суді рішення прокоментували не одразу. Активісти про все дізналися з власних джерел.

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На думку громадського активіста Юрія Бутусова, рішення суду має правову базу, законність своїх статків має доводити сам звинувачений. Висуває звинувачення НАБУ, а те, що ти законно придбав своє майно повинен доводити сам держслужбовець чи нардеп. Це був ідеальний інструмент, щоб в такій справі, як справа Продана, довести її до фіналу і дати серйозний вирок.

Депутат Мустафа Найєм сказав, що скасування норми підтримали 14 з 18 суддів.

Я чисто юридичний аналіз здійснював, норма недолуга, багато хто читає то, чого там немає, але сказати, що вона неконституційна, я не наважуюсь,

– наголосив суддя Конституційного суду України Віктор Колісник.

За цією статтею, чиновника могли посадити на 10 років і, при цьому, конфіскувати майно та заборонити обіймати певні посади.

Хто вимагав скасувати статтю про незаконне збагачення? Скасувати статтю про незаконне збагачення вимагала велика група з 59 народних депутатів. Вони ще два роки тому звернулися до Конституційного суду України. Серед них народні обранці з "Солідарності", "Відродження" та "Опозиційного блоку".

У Конституційному суді їх представляє нардеп з "Народного фронту" глава регламентного комітету Павло Пинзеник. Він відомий тим, що часто виступає в парламенті проти притягнення до відповідальності нардепів-корупціонерів, а також сприяє зриву голосування за скасування депутатської недоторканності.



Павло Пинзеник

Нардепи, які виступали за прийняття цієї статті наголосили, що вони ніяк не порушує Конституцію України та презумпцію невинуватості. До того ж, зазначили, що у чиновника не може бути стільки ж прав, скільки мають звичайні громадяни. Тому можновладці мають бути готові у будь-який момент пояснити походження своїх статків

Є серед прохачів і народнофронтівці, зокрема, Максим Поляков, з якого зняли недоторканність, бо підозрюють в участі у бурштинових схемах Борислава Розенблата. Таке рішення коштуватиме Україні дорого, бо введення цієї статті у 2015 році було однією з вимог для отримання безвізу та грошей МВФ.

За великим рахунком, за цю статтю ми отримали безвіз. Не за карі очки, чи які там очки в президента України, а саме за те, що українська державна машина почала боротись з тими, хто грабував і грабує український бюджет,

– зазначив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Якими будуть наслідки скасування статті про незаконне збагачення? Тепер жодної фінансової підтримки від МВФ та ЄС Україна не побачить, каже нардеп Сергій Лещенко.

"Незаконне збагачення – сучасна норма Кримінального кодексу, яка є в багатьох країнах і навіть в деяких пострадянських країнах, як і в Україні, ставили під сумнів її конституційність, але в Литві і в Киргистані місцеві Конституційні суди сказали, що це є абсолютно законна норма", – сказав народний депутат Сергій Лещенко.

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У команді Петра Порошенка пообіцяли, що проголосують у Раді ще раз.

Президент обурений тим, що така стаття може випасти із кримінального кодексу. Тому президентом буде подано невідкладний законопроект, де будуть враховані зауваження конституційного суду. І цей законопроект, як невідкладний, має бути розглянутий у парламенті,

– заявила представник Президента у парламенті Ірина Луценко.

Виправити рішення Конституційного Суду неможливо, навіть якщо Парламент проголосує за новий закон.

Цей закон не буде діяти в зворотньому напрямку в часі. Тобто за цим законом не можна буде притягати до відповідальності за дії вчинені вже після вступу в дію закону, а що трапиться з тими провадженнями НАБУ, які вже в суді. Вони просто закриються,

– пояснила директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Загалом, Національне антикорупційне бюро розслідує за даною статтею 65 кримінальних проваджень. За нею мали саджати чиновників після запуску Антикорупційного суду. До речі, підозpи за цією статтею повідомили екс-виконувачу обов'язків голови Деpжавної фіскальної служби Миpославу Пpодану, екс-чиновнику Генпpокуpатуpи Дмитpу Сусу, екс-військовому пpокуpоpу сил АТО Костянтину Кулику.

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Кpім того, спpави пpо можливе незаконне збагачення відкpиті стосовно лідера Pадикальної паpтії Олега Ляшка, заступника голови Служби безпеки Павла Демчини.

Що призвело до скасування статті? Швидше за все, розслідування журналістів програми "Наші гроші", у якому розкрили корупційну схему в "Укроборонпромі", призвели до скасування статті.

Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини й техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.

Повне відео випуску програми "Наші гроші" про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому" дивіться тут.