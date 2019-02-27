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      Будуть нові обличчя, – журналіст про продовження розслідування в "Укроборнпромі"

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      У Києві відбулось засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції щодо резонансного розслідування програми "Наші Гроші".

      Кореспондентка 24 каналу зазначила, що засідання безрезультатно зірвалось, адже один із членів комітету Олег Барна вийшов посеред нього. Він сказав, що не хоче обговорювати це все так довго. Мовляв, треба швидше приймати рішення, бо його конкуренти піаряться на цій темі. Через це засідання перенесли на наступний тиждень.

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      На комітеті були представники новоствореного органу Державного бюро розслідувань, представники СБУ та Державної фіскальної служби. Однак всі присутні очільники різних органів влади, не знають, що відбувається в "Укроборонпромі".

      Журналіст програми "Наші гроші" Денис Бігус сказав, що наступна частина розслідування буде в понеділок. Також додав, що там фігуруватимуть "нові обличчя". 

      Заступник директора "Укроборонпрому", який фігурує в розслідуванні, пояснив, що дуже передчасно називати злочинцями тих, яких вина не доведена в суді.

      Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Україна – Росія Розслідування Війна
      Джерело: 24 канал
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