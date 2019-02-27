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      Будут новые лица, – журналист о продолжении расследования в "Укроборнпроме"

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      В Киеве состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции по резонансному расследованию программы "Наші Гроші".

      Корреспондентка 24 канала отметила, что заседание безрезультатно сорвалось, ведь один из членов комитета Олег Барна вышел посреди него. Он сказал, что не хочет обсуждать это все так долго. Мол, надо быстрее принимать решение, потому что его конкуренты пиарятся на этой теме. Из-за этого заседание перенесли на следующую неделю.

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      На комитете были представители новосозданного органа Государственного бюро расследований, представители СБУ и Государственной фискальной службы. Однако все присутствующие руководители различных органов власти не знают, что происходит в "Укроборонпроме".

      Журналист программы "Наші гроші" Денис Бигус сказал, что следующая часть расследования будет в понедельник. Также добавил, что там будут фигурировать "новые лица".

      Заместитель директора "Укроборонпрома", который фигурирует в расследовании, сказал, что очень преждевременно называть преступниками тех, вина которых не доказана в суде.

      Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?
      Расследователи программы "Наші гроші" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

      Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Украина – Россия Война Расследования
      Источник: 24 канал
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